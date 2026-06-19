تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان/ ۱۸ شهید و ۳۳ زخمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنوب لبنان از نیمه‌شب گذشته، شاهد تشدید گسترده حملات رژیم صهیونیستی بوده است. حملاتی که شامل ده‌ها حمله هوایی، گلوله‌باران توپخانه‌ای و حملات پهپادی شد و در تعدادی از شهرها و روستاهای جنوبی لبنان، شهید و زخمی برجای گذاشت.

این حملات همزمان با درگیری‌هایی رخ داد که مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد در جریان آن با نیروهای نظامی صهیونیست که تلاش داشتند به سمت ارتفاعات علی الطاهر پیشروی کنند، مقابله کرده است.

حملات هوایی گسترده به جنوب و بقاع غربی لبنان

جنگنده‌های ارتش رژیم صیهونیستی مناطق مختلفی در جنوب لبنان از جمله شهرک‌های نبطیه، شوکین، حبوش، میفدون، ارتفاعات الجبور، تبنین، کفر دجال، حاروف، الدویر، وادی رومین، کفرصیر، قعقعیه الجسر، کفرجوز، وادی برغز، عدشیت، القطرانی، تول، سجد، بلاط، دیرالزهرانی، نبطیه فوقا و الشرقیه را هدف قرار دادند.

همچنین شهر زلایا در منطقه بقاع غربی نیز هدف حملات قرار گرفت.

پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز حملاتی را علیه مناطق الدویر، تول، دیرالزهرانی، جبشیت، نبطیه و منطقه العباسیه ـ الحمادیه انجام دادند.

همزمان، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی، ارتفاعات علی الطاهر و مناطق صریفا، نبطیه فوقا، نبطیه، کفرمان، حبوش، قلاویه، جبشیت، بنی حیان، زبدین، قبریخا، کفرجوز، وادی سلوقی و عدشیت را گلوله‌باران کرد.

۱۸ شهید و ۳۳ زخمی

مرکز عملیات اضطراری بهداشت وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات شدید رژیم صهیونیستی از نیمه‌شب تا ساعات صبح، روند انتقال شهدا و زخمی‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس آمار اولیه و غیرنهایی این حملات تاکنون به شهادت ۱۸ نفر و زخمی شدن ۳۳ نفر دیگر منجر شده است.

بیشترین شمار تلفات در شهرک حاروف ثبت شد، جایی که هفت نفر شهید و ۱۰ نفر زخمی شدند.

در الدویر نیز سه غیرنظامی شهید شدند. در منطقه الشرقیه شمار شهدا به سه نفر و زخمی‌ها به دو نفر رسید. در العباسیه نیز یک نفر به شهادت رسید.

در القطرانی دو نفر شهید و دو نفر زخمی شدند. در جبشیت نیز دو نفر به شهادت رسیدند.

همچنین دو زخمی در قعقعیه الجسر، دو زخمی در نبطیه، چهار زخمی در کفرصیر، دو زخمی در عدشیت و ۹ زخمی در حبوش گزارش شد.

مقاومت: سه تانک مرکاوا منهدم شد

در سطح میدانی، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد یک نیروی رژیم صهیونیستی متشکل از یک یگان زرهی و یک یگان پیاده را که قصد نفوذ به سمت بخش شمالی ارتفاعات علی الطاهر داشت، هدف قرار داده است.

در بیانیه مقاومت اسلامی لبنان آمده است نیروهای این گروه، این نیرو را به منطقه مرگ کشاندند و با استفاده از سلاح‌های مختلف، سه تانک مرکاوا را با موشک‌های هدایت‌شونده هدف قرار دادند که باعث انهدام تانک‌ها و آتش گرفتن آنها شد.

مقاومت اسلامی لبنان افزود پس از آن، درگیری با شلیک‌های موشکی و گلوله‌های توپخانه ادامه یافت.

در بیانیه دوم، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد پس از کمین علیه نیروهای رژیم صهیونیستی که قصد نفوذ از مسیر پنهان به سمت شمال ارتفاعات علی الطاهر را داشتند، یک نیروی نظامی صهیونیست دیگر برای خارج کردن کشته‌ها و زخمی‌ها با پوشش دود و شلیک ده‌ها گلوله منور وارد منطقه شد.

این نیرو نیز به گفته مقاومت اسلامی لبنان با حملات موشکی و خمپاره‌ای هدف قرار گرفت و خسارت‌هایی به آن وارد شد.

مقاومت اسلامی لبنان تأکید کرد این عملیات در چارچوب دفاع از لبنان و مردم آن، حق مقاومت در برابر اشغال و پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، انجام شده است.

رسانه‌های عبری: شبی بسیار سخت در جنوب لبنان

در مقابل، رسانه‌های عبری از وقوع حوادث امنیتی خطرناک در جنوب لبنان خبر دادند و اعلام کردند در میان نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی، کشته و زخمی وجود دارد.

این رسانه‌ها آنچه رخ داده را شبی بسیار سخت و شاید سخت‌ترین شب از آغاز درگیری‌ها توصیف کردند.

رسانه‌های عبری همچنین گزارش دادند که دست‌کم چهار نظامی صهیونیست از جمله یک فرمانده گردان در نتیجه حملات موشک‌های ضدزره مقاومت کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، گردان ۵۲ از تیپ زرهی ۴۰۱ ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان در کمین موشک‌های هدایت‌شونده قرار گرفته و در پی آن تعدادی کشته و زخمی شده‌اند.

رسانه‌های صهیونیست همچنین مدعی شدند که نیروهای حزب‌الله در جریان مقابله با تلاش‌های پیشروی ارتش اسرائیل به سمت منطقه علی الطاهر وارد درگیری مستقیم شده‌اند.

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