انفجار مهیب در «صافیتا» و «کفر تبنیت»؛ ارتش رژیم صهیونیستی حملات پهپادی به جنوب لبنان را تشدید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از پایگاه «العهد»، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در ساعات اخیر تشدید شده است.

یک پهپاد رژیم صهیونیستی شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را هدف قرار داد. هنوز از تلفات این حمله خبری منتشر نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز همچنین تعدادی از خانه‌های شهروندان در شهرک زوطر شرقی واقع در جنوب لبنان را به آتش کشید.

منابع لبنانی امروز همچنین از انفجار در منطقه «صافیتا» در حومه جنوبی شهرک «یحمرالشقیف» در نتیجه حملات ارتش صهیونیستی خبر دادند؛ انفجاری که باعث ایجاد شکاف و ترک بزرگی در یک رشته‌کوه و در نتیجه شنیده‌شدن صدای مهیب در سراسر مناطق جنوبی شد.

منابع لبنانی بیان کردند که حملات دشمن اسرائیلی همچنین موجب انفجاری در شهرک «کفر تبنیت» شد که دومین انفجار از این نوع در کمتر از دو ساعت بود.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

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