به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روز شنبه (۲۳ خرداد) اعلام کرد که ۷۶۳ تن از مهاجران افغانستانی که به دلیل نداشتن مدارک اقامتی در زندانهای پاکستان بازداشت شده بودند، آزاد و به کشور بازگشتهاند.
بر اساس خبرنامه این وزارتخانه، تعداد ۲۳۰ تن از طریق گذرگاه مرزی مهم تورخم در استان ننگرهار و ۵۳۳ نفر دیگر از طریق مرز اسپینبولدک در استان قندهار وارد افغانستان شدهاند.
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان با تأکید بر ادامه هماهنگیها با مقامات پاکستانی، از تلاشهای دیپلماتیک برای آزادی سایر مهاجران بازداشتشده خبر داده است. این مهاجران پس از ورود به کشور تحت حمایتهای اولیه این وزارت قرار گرفتهاند.
این بازگشتها در حالی رخ میدهد که در ماههای اخیر شمار زیادی از مهاجران افغان به دلیل سیاستهای سختگیرانه پاکستان در قبال اتباع بدون مدرک، بازداشت یا اخراج شدهاند.
وزارت امور مهاجرین افغانستان از جامعه بینالمللی و سازمانهای کمکرسان خواسته تا در فراهمسازی شرایط اسکان و حمایت از بازگشتکنندگان بیشتر همکاری کنند.
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