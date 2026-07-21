به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین در مراسم بزرگداشت یکی از شهدای حزب‌الله اظهار داشت پافشاری رئیس‌جمهور لبنان بر خلع سلاح مقاومت، همسو با اهداف رژیم صهیونیستی است و مشروط کردن عقب‌نشینی اشغالگران، بازسازی لبنان و کمک‌های اقتصادی به این موضوع، به معنای تضعیف توان دفاعی کشور است. وی تأکید کرد سلاح مقاومت عامل حفظ استقلال و حاکمیت لبنان در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

این نماینده حزب‌الله همچنین عملکرد دولت لبنان را در قبال تحولات جنوب این کشور به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد «توافق چارچوب» با هدف خلع سلاح مقاومت تنظیم شده است. عزالدین با بیان اینکه این توافق در راستای تأمین منافع رژیم صهیونیستی تدوین شده، خواستار پاسخگویی مسئولان لبنانی درباره پیامدهای آن شد و تأکید کرد هرگونه چشم‌پوشی از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، زمینه‌ساز افزایش اختلافات داخلی خواهد بود.

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