ارتش لبنان: استقرار نیروها در «زوطر الغربیه» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد این استقرار از صبح امروز و در ادامه اجرای مأموریت‌های ارتش در مناطق جنوبی کشور آغاز شده و بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با «گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان» (MCG4L) صورت گرفته است. این اقدام در چارچوب روند استقرار نیروهای ارتش در برخی مناطق جنوب لبنان انجام می‌شود.

ارتش لبنان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت شهروندان، از ساکنان خواست تا اطلاع ثانوی از مراجعه به شهرک «زوطر الغربیه» خودداری کرده و برای حفظ ایمنی، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های یگان‌های نظامی مستقر در منطقه را به‌طور کامل رعایت کنند.

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