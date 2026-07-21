به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد تداوم حملات و کشتار غیرنظامیان، اراده ملت فلسطین را برای دفاع از سرزمین، حقوق و کرامت خود تضعیف نخواهد کرد و مردم فلسطین همچنان در برابر طرح‌های اشغالگری، شهرک‌سازی و کوچ اجباری مقاومت خواهند کرد. این جنبش همچنین از میانجی‌ها، کشورهای ضامن توافق آتش‌بس و سازمان ملل متحد خواست برای توقف حملات رژیم صهیونیستی و پایان دادن به سیاست کشتار، محاصره و گرسنگی علیه مردم غزه، اقدام فوری انجام دهند.

در همین حال، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۸۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۸۶۴ نفر رسیده است. همچنین بر اساس این گزارش، نیروهای اشغالگر برای دویست‌وهشتادوچهارمین روز متوالی به نقض توافق آتش‌بس از طریق حملات هوایی، توپخانه‌ای و تیراندازی در مناطق مختلف غزه ادامه داده‌اند.

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