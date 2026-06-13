به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام امروز در نخستین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی استان فارس اظهار کرد: صرف انتصاب افراد کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، تعهد واقعی و انگیزه درونی در انجام مسئولیت‌هاست.

وی با اشاره به برگزاری این نشست بر اساس آخرین بخشنامه‌های ملی افزود: این نوع برگزاری جلسات و ورود ساختارمند به موضوعات فرهنگی، اقدامی جدید و قابل توجه در تاریخ شورای فرهنگ عمومی استان محسوب می‌شود.

تبیین مسیر شکل‌گیری حکمرانی دینی در جمهوری اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در فارس در ادامه با اشاره به ریشه‌های تاریخی و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی گفت: ویژگی منحصربه‌فرد ایران، ارائه ایده حکمرانی الهی به جهان است.

آیت‌الله دژکام افزود: این مسیر از شعار «حکومت اسلامی» آغاز شد و به «جمهوری اسلامی» رسید و امروز نیز این ساختار در حال تکامل است. این روند در واقع بخشی از پروژه بزرگ‌ترِ تحقق نظام حکمرانی دینی و اسلامی در کشور است.

وی با تأکید بر نقش شورای فرهنگ عمومی در این مسیر تصریح کرد: این شورا باید در پیشبرد این هدف کلان نقش فعال و مؤثر ایفا کند و صرفاً به کارهای اداری محدود نشود.

نسبت جمهوریت و ولایت در نظام اسلامی

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه برخی نخبگان درباره نسبت خواست عمومی و احکام اسلامی اشاره کرد و گفت: این پرسش مطرح است که اگر در نظام جمهوری اسلامی، مردم چیزی برخلاف احکام اسلام بخواهند، تکلیف چیست؟

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، وظیفه فقیه جامع‌الشرایط فقط بیان حکم الهی نیست، بلکه تلاش برای اقناع، تبیین و جلب قلوب مردم نیز هست تا جمهوریت و ولایت در کنار هم معنا پیدا کند و در عمل تحقق یابد.

شورای فرهنگ عمومی؛ ابزار جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس با بیان اینکه این شورا نباید به یک نهاد تشریفاتی یا صرفاً اداری تقلیل یابد، گفت: شورای فرهنگ عمومی ابزار مهمی برای جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی در چارچوب سبک زندگی ایرانی–اسلامی است.

وی افزود: این شورا باید در برابر تهدیدات نرم نیز نقش‌آفرینی کند و با جهت‌دهی درست به رفتارهای اجتماعی، از انحرافات فرهنگی جلوگیری کند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های سازمان‌یافته و پرهزینه برخی جریان‌ها و فرقه‌ها علیه ارزش‌های اجتماعی اظهار کرد: این موضوع نشان می‌دهد که ضرورت هدایت فرهنگی و ساماندهی اجتماعی بیش از گذشته احساس می‌شود.

تمایز فرهنگ عمومی با توقعات فراتر از قانون

وی با هشدار نسبت به برداشت‌های نادرست از وظایف شورا گفت: شورای فرهنگ عمومی مسئول تمام حوزه‌های فرهنگی کشور نیست، بلکه دایره وظایف آن در چارچوب «فرهنگ عمومی» تعریف شده است.

آیت‌الله دژکام افزود: در عین حال، در برخی موارد استثنایی مانند موضوعات بلاتکلیف یا مسائلی که متولی مشخص ندارند، ورود نماینده ولی‌فقیه می‌تواند انجام شود، اما اصل کار باید در چارچوب قانون دنبال شود.

ضرورت میدان‌داری اعضا و عبور از کار اداری

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس با تأکید بر اینکه صرف صدور احکام و تشکیل ساختارها کافی نیست، گفت: آنچه اهمیت دارد میدان‌داری واقعی اعضا و ورود عملیاتی به عرصه اجراست.

وی تصریح کرد: اگر تصمیمات در حد جلسات باقی بماند، تغییری در کف جامعه ایجاد نخواهد شد و باید برای تحقق اهداف فرهنگی، انگیزه عملیاتی وجود داشته باشد.

ساماندهی تجمعات و مدیریت تحرکات اجتماعی

آیت‌الله دژکام در ادامه بر ضرورت ساماندهی تجمعات خودجوش مردمی تأکید کرد و گفت: این تجمعات باید در چارچوب مشخص هدایت شوند تا از انحراف احتمالی جلوگیری شود و در مسیر درست قرار گیرند.

وی در پایان با تأکید بر واقع‌بینی در مدیریت فرهنگی اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی نباید به نهادی شعاری تبدیل شود، بلکه باید در چارچوب امکانات و اختیارات، به سمت تحقق حداکثری اهداف حرکت کند، نقش این شورا هدایت فرهنگی جامعه و پشتیبانی از نظام اسلامی در بلندمدت است و این مسیر تدریجی بوده و نیازمند صبر، برنامه‌ریزی و اقدام عملی است.