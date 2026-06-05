پیوند قیام ۱۵ خرداد با محوریت مقاومت و دفاع از مرجعیت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام امروز جمعه ۱۵ خرداد در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با تحلیل ابعاد نبردهای چندوجهی و ترکیبی علیه جمهوری اسلامی، گفت: در تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اگر متغیرهای ایمانی و مسئله معاد را حذف کنیم، نتیجه آن لغزش در ارزیابی‌های راهبردی و خطا در محاسبات خواهد بود.

وی تأکید کرد: مؤمن حقیقی کسی است که در تصمیم‌گیری‌های خود، همواره هم‌زمان به دنیا و آخرت بنگرد و بر این اساس اقدام به قضاوت و عمل کند.



امام جمعه شیراز با استناد به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تلاش‌های خصوم برای مختل کردن محاسبات مسئولان و مردم، اظهار کرد: چنانچه رویکرد تقوایی از تحلیل‌های ما کنار گذاشته شود، ایستادگی در برابر استکبار به‌مثابه اقدامی هزینه‌زا و بی‌فایده به نظر می‌رسد؛ اما با نگاهی مبتنی بر ایمان، مقاومت در برابر ستم و استکبار، در واقع یک سرمایه‌گذاری کلان برای دستیابی به سعادت در هر دو جهان است.



نماینده ولی‌فقیه در فارس با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، این واقعه را نقطه‌ای عطف در تاریخ انقلاب توصیف کرد و افزود: حمله نظام استبدادی در سال ۴۲ به منزل امام خمینی(ره) و بازداشت ایشان، موجی از حمایت‌های مردمی را به راه انداخت که در آن، مردم مؤمن با تقدیم جان خود، وفاداری به مرجعیت و ولایت را به نمایش گذاشتند.

آیت‌الله دژکام در این راستا به ایثارگری‌های شهدایی چون طیب رضایی اشاره و اظهار کرد: دفاع از ولایت فقیه ریشه‌ای عمیق در فرهنگ شیعی دارد.

وی همچنین با محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و شهادت علمای برجسته، تصریح کرد: این خون‌های پاک فراموش نخواهند شد و عاملان این جنایات ضدبشری باید پاسخگو باشند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به مقاومت اسلامی در لبنان، اظهار کرد: در روزی که ارتش صهیونیستی تا بیروت پیشروی کرده بود، ایستادگی رزمندگان حزب‌الله دشمن را به عقب‌نشینی واداشت و عزت را به جهان اسلام بازگرداند.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت‌های مظلوم منطقه و جبهه مقاومت ایستاده است.

امام جمعه شیراز در تحلیل ابزارهای فشار دشمن، اظهار کرد: دشمنان پیش از بهره‌گیری از ابزارهای نظامی، به حربه تحریم و فشارهای اقتصادی روی آورده‌اند تا اراده ملت ایران را تخریب کنند.

وی با اشاره به چالش ناترازی در حوزه انرژی، تأکید کرد: تفاوت میان «ناترازی» و «کمبود» را باید درک کرد؛ بخشی از مشکلات فعلی ناشی از الگوهای نامناسب مصرف است. لذا افزایش بهره‌وری و مشارکت همگانی در صرفه‌جویی آب، برق و گاز، راهکاری اساسی برای مقابله با فشارهای اقتصادی است و باید فرهنگ مصرف بهینه در جامعه نهادینه شود.



آیت‌الله دژکام در تقدیر از گام‌های برداشته شده در راستای توسعه انرژی خورشیدی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، این اقدام را نمونه‌ای موفق برای الگوبرداری سایر نهادها و سازمان‌ها برشمرد و بر لزوم ارتقاء بهره‌برداری از منابع انرژی پاک در سراسر کشور تأکید کرد.

وی در این راستا، از تمامی مسئولان اجرایی، نهادهای فرهنگی، روحانیون، مبلغان و مداحان خواست تا در جهت تبیین ضرورت‌های صرفه‌جویی و ترویج فرهنگ بهره‌وری در سطح جامعه نقش‌آفرینی کرده و مردم را آگاه سازند.

آیت‌الله دژکام در ادامه با تبریک ولادت حضرت امام موسی کاظم(ع) و فرارسیدن روز مباهله، این مناسبت‌ها را از جلوه‌های درخشان تاریخ اسلام دانست و تصریح کرد: روز مباهله یکی از صریح‌ترین اسناد بر حقانیت خاندان پیامبر اکرم(ص) و جایگاه والای اهل‌بیت(ع) در تاریخ اسلام است.