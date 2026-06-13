ملت ایران با تکیه بر رهبر انقلاب در میدان، حماسه آفریده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله محمود محمدیعراقی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم در گفتوگویی، در پاسخ به این سؤال که راز و رمز پایداری جمهوری اسلامی ایران، علیرغم شهادت سرداران ما از دوران جنگ تحمیلی تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان چه بود و چه عاملی موجب شد ملت ما به تعبیر امام شهید مبعوث شوند و در خیابانها حضور پیدا کنند، اظهار داشت: بر اساس قرآن کریم، دو ستون اساسی برای هر نهضت و هر حرکتی، بهخصوص حرکتهای دینی، وجود دارد؛ یک ستون، ستون رهبری است و دیگری ستون مردم. اگر این دو ستون اساسی برقرار باشد، شهادتها نه تنها باعث سستی و ضعف نظام و انقلاب نمیشود، بلکه موجب تقویت آن نیز میشود.
وی افزود: مردم وقتی در صحنه هستند و چشمهایشان به رهبری است، یعنی امت و امام. قرآن کریم حتی خطاب به پیغمبر اکرم(ص) میفرماید: «حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین». الحمدلله این دو عامل در نظام ما برقرار است و برقرار بوده و تا مادامی که این دو عامل اساسی و این دو ستون اصلی برقرار باشد، هیچ فشار نظامی، اقتصادی و فرهنگی نمیتواند به ما لطمه بزند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم عنوان کرد: خدا را شکر میکنیم. این کلمهای که امام شهید ما فرمودند که اگر مسئلهای پیش بیاید، خداوند مردم را مبعوث خواهد کرد که کار را تمام کنند، امروز آن را میبینیم.
وی عنوان کرد: الحمدلله مدیریت خاص آقا امام زمان(عج) را شبها در این خیابانها احساس میکنیم. این واقعاً معجزه است. باید خدا را شکر کنیم و بهخصوص نخبگان اجتماعی و سیاسی قدر این نعمت بزرگ را بدانند و در حفظ و حراست از این وحدت مقدس بکوشند.
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