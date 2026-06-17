به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اظهار داشت که این رژیم باید با وجود مخالفت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به اشغال منطقه جنوب لبنان ادامه دهد.

به نقل از رسانه‌های عبری، بن‌گویر تأکید کرد: نمی‌توانیم تخریب منازل در جنوب لبنان را متوقف کنیم یا اجازه دهیم اهالی این منطقه به منازلشان بازگردند.

وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر همچنین گفت: باید به کنترل بر این منطقه ادامه دهیم؛ حتی اگر ترامپ با این اقدام مخالفت کند.

رژیم اشغالگر با وجود اعلام توافق برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا، همچنان بر اشغال مناطق جنوب لبنان تأکید دارد و تداوم حملات رژیم اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه دارد.

شبکه ۲۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اعلام کرد که تلاش برای جداسازی موضوع ایران از لبنان شکست خورد.

شبکه «کان» رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نتانیاهو در مهار شتاب ترامپ برای توافق با ایران شکست خورد. با این حال، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند که رژیم صهیونیستی با تداوم حملات به لبنان درصدد کارشکنی در اجرای توافق بین ایران و آمریکا است.

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