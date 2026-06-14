اسلوونی فرود هواپیماهای اسرائیلی را در خاک خود ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وبگاه عبری کالکالیست گزارش داد که مقامات اسلوونی تصمیم گرفته‌اند از فرود یک هواپیمای اسرائیلی در پایتخت خود جلوگیری کنند.

وبگاه عبری «کالکالیست» گزارش داد که مقامات اسلوونی به دلیل تنش‌های سیاسی بین دو طرف، اجازه فرود به یک هواپیمای اسرائیلی متعلق به شرکت «ایسرائیر» در لیوبلیانا، پایتخت این کشور را ندادند و این هواپیما مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و در پایتخت کرواسی فرود بیاید.

بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، به این شرکت هواپیمایی اسرائیلی اطلاع داده شد که در حال حاضر، به عنوان بخشی از اعتراض به سیاست‌های کابینه رژیم صهیونیستی خطوط هوایی اسرائیل اجازه فرود در اسلوونی را ندارند.

رسانه‌های عبری گزارش دادند سازمان هواپیمایی اسرائیل و وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی از این موضوع مطلع شدند، اما آنها نتوانستند با مقامات لیوبلیانا به تفاهم برسند.

وبگاه کالکالیست گزارش داد که این روزها اسلوونی شاهد یک تحول سیاسی چشمگیر است، زیرا یانس یانشا - ملقب به «ترامپ بالکان» - به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شده و جایگزین دولت چپ‌گرای سابق شده است.

این رسانه عبری همچنین گزارش داد دولت در حال کناره‌گیری، طرح سیاسی حامی فلسطینیان را در پیش گرفته بود، در حالی که یانسا به عنوان یک دوست بارز اسرائیل دیده می‌شود و انتظار می‌رود برای احیای روابط با آن تلاش کند.

تا همین اواخر، لیوبلیانا شاهد کمپین‌های تحریم فرهنگی شدیدی به رهبری دولت قبلی از جمله درخواست‌هایی برای تحریم مسابقه موسیقی یوروویژن به دلیل شرکت اسرائیل و حتی لغو پخش این مسابقه در کشور بود.

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