به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، اعلام کرد در صورت شناسایی شهروندان اسرائیلی در این کشور، آنان فوراً اخراج خواهند شد؛ زیرا مالزی رژیم اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد.
به گزارش روزنامه محلی Malay Mail، انور ابراهیم در واکنش به گزارشهایی مبنی بر شناسایی شهروندان اسرائیلی در مالزی، اظهار داشت که تمامی نهادهای امنیتی این کشور تحقیقات جامعی را درباره این ادعاها آغاز کردهاند.
وی گفت: «در حال بررسی این موضوع هستیم و اجازه نخواهیم داد چنین وضعیتی ادامه یابد. اگر شهروندان اسرائیلی در کشور حضور داشته باشند، چون اسرائیل را به رسمیت نمیشناسیم، فوراً اخراج خواهند شد.»
اظهارات نخستوزیر مالزی پس از انتشار گزارشهایی مطرح شد که مدعی بودند شماری از شهروندان اسرائیلی با استفاده از اسناد هویتی دارای تابعیت مضاعف در ایالت جوهور شناسایی شدهاند.
مالزی و اسرائیل هیچگونه روابط رسمی دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. بر اساس قوانین مالزی، دارندگان گذرنامه اسرائیلی بدون دریافت مجوز کتبی از وزارت کشور این کشور حق ورود به مالزی را ندارند. همچنین شهروندان مالزی نیز اجازه سفر به اسرائیل را ندارند و در گذرنامههای مالزی عبارت «این گذرنامه در تمامی کشورهای جهان به جز اسرائیل معتبر است» درج شده است.
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