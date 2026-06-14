به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «تلگراف» گزارش داد: بلر در این دور جدید فعالیت‌های خود، تمرکز ویژه‌ای بر هماهنگی ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و هدایت تیم اجرایی این شورا خواهد داشت. اگرچه منابع آگاه تأکید کرده‌اند که هیچ تغییر رسمی در سمت او رخ نخواهد داد، اما این تحول نشان‌دهنده تقویت نقش او در ساختار تصمیم‌گیری برای آینده قطاع غزه است؛ موضوعی که پیش‌تر به دلیل پیشینه سیاسی او در جنگ عراق، با مقاومت و اعتراض برخی کشورهای عربی مواجه شده بود.

این تغییرات در حالی رقم می‌خورد که طرح بازسازی غزه، که از سپتامبر گذشته به توافق طرفین رسیده بود، به دلیل تداوم عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی و عدم پایبندی کامل به آتش‌بس، با بن‌بست جدی روبروست. اکنون باید دید آیا افزایش حضور بلر در این شورا می‌تواند گره کورِ بازسازی غزه را باز کند یا مخالفت‌های منطقه‌ای با نقش‌آفرینی او، همچنان مانعی در مسیر پیشبرد این برنامه‌ها باقی خواهد ماند.

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