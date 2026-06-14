وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی: ایران دست برتر را دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره نهاییشدن تفاهم میان آمریکا و ایران، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی شرایط فعلی را به نفع ایران ارزیابی کرد.
موشه یعالون، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی با انتقاد از روند توافق احتمالی میان آمریکا و ایران، گفت که در شرایط کنونی کفه موازنه به سود ایران است و این توافق میتواند پیامدهای راهبردی به همراه داشته باشد.
یعالون در گفتوگو با روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بیش از هر چیز به دنبال دستیابی به توافقی است که از توافق دوره باراک اوباما موفقتر به نظر برسد.
او با اشاره به نتایج تحولات اخیر اذعان کرد که ایران در موقعیت برتر قرار گرفته است، ایران نهتنها از این روند ضعیف خارج نشده است، بلکه توانسته در برابر فشارهای گسترده دوام بیاورد.
وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی همچنین اظهار کرد که در صورت کاهش فشارهای اقتصادی و دسترسی ایران به منابع مالی، این احتمال از نگاه او وجود دارد که ایران مسیر متفاوتی در حوزه هستهای دنبال کند؛ ادعایی که مقامهای ایرانی همواره آن را رد کرده و تأکید داشتهاند برنامه هستهای کشور ماهیت صلحآمیز دارد و تولید سلاح هستهای در دکترین جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد.
یعالون در ادامه گفت: ترامپ برای دستیابی به توافق انگیزه سیاسی بالایی دارد و هدف او ارائه توافقی است که از نظر سیاسی بهتر از توافق دولت اوباما ارزیابی شود، اما نشانهای از چنین برتری مشاهده نمیشود.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت کرانه باختری پرداخت و با انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال شهرکنشینان افراطی گفت: آنچه در این منطقه جریان دارد نگرانکننده است.
او گفت که در جریان بازدید میدانی با مواردی از خشونت، تیراندازی و شهادت فلسطینیها مواجه شده است و برخورد مؤثری با این حوادث صورت نگرفته است.
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