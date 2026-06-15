به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو تن از مقامهای ارشد دولت پیشین آمریکا با واکنش از تفاهمنامه اخیر بین تهران و واشنگتن، جنگ علیه ایران را اقدامی شکستخورده، پرهزینه و فاقد دستاورد راهبردی توصیف کردند.
«رابرت مالی» مذاکرهکننده پیشین آمریکا و نماینده ویژه سابق این کشور در امور ایران، جنگ را «فاجعهای بیملاحظه و پرهزینه» خواند.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس افزود: «اما این تفاهمنامه همچنین کیفرخواستی روشن و محکومکننده علیه جنگی است که پیش از آن رخ داد؛ زیرا مهمترین دستاورد آن، بازگشایی آبراهی است که اساساً تنها در نتیجه همان جنگ بسته شده بود.»
مالی تصریح کرد: «در خصوص موضوعاتی که پس از این تفاهمنامه باید مورد رسیدگی قرار گیرند؛ از جمله سرنوشت برنامه هستهای ایران، تعیین تکلیف اورانیوم غنیشده این کشور و دامنه رفع تحریمها، تقریباً به طور قطع تصمیمگیری به آینده موکول خواهد شد و حلوفصل آنها نیز به احتمال زیاد دشوارتر از دوران پیش از جنگ خواهد بود.»
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همزمان، «بن رودز» معاون پیشین مشاور امنیت ملی باراک اوباما نیز با انتقاد از نتایج جنگ نوشت: «این توافق، یک آبراه را که پیش از جنگ باز بود، دوباره بازگشایی میکند و مذاکرات هستهای را آغاز میکند که از آنچه دونالد ترامپ پیش از جنگ به دنبال آن بود، بسیار محدودتر است.»
وی افزود: «همه اینها با هزینهای سرسامآور برای کل جهان انجام شده و در عین حال، حکومت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقویت شده است.»
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