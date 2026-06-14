به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از گذشت ۳ سال از حملهای که «محمد صلاح ابراهیم»، سرباز مصری، در مرزهای اسرائیل انجام داد، تلآویو نقشه تهدیدات خود را بازترسیم کرده و این حمله، ارتش اسرائیل را وادار به تغییر در عقاید نظامی خود کرده است.
گزارشهای اسرائیلی از تحولات ریشهای در نحوه برخورد ارتش اسرائیل با پرونده مرزها با مصر، در سایه هراس از تکرار این سناریو پرده برداشتهاند. پایگاه خبری اسرائیلی «مکور ریشون» اعلام کرد که ارتش اسرائیل هفته گذشته سومین سالگرد این حمله را که در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۳ (۱۳ خرداد ۱۴۰۲) در مرزهای مصر رخ داد، گرامی داشت.
در این حمله، سرباز مصری که در نزدیکی مرز مستقر بود، به اراضی تحت کنترل اسرائیل نفوذ کرد و دو سربازی که در یک نقطه نگهبانی مستقر بودند، را کشت. همچنین یک سرباز دیگر نیز در جریان تعقیب و گریزی که به شهادت سرباز مصری انجامید، کشته شد.
این رسانه عبری توضیح داد که فرماندهی جنوبی و گردان بردلس که اخیراً به همان نقطه در مرز بازگشتهاند، تصویر وضعیتی پیچیده را ترسیم کردهاند که شامل درس گرفتن از وقایع طی سالهای گذشته است؛ امری که منجر به بهبود چشمگیر آمادگی و تغییرات عمیق در مفهوم عملیاتی شده است، ضمن اینکه درک واقعبینانهای وجود دارد که تهدید حتی در زمانهای آرامش نیز از بین نرفته است.
این رسانه افزود که این واقعه که در مرزهای صلحِ ظاهری رخ داد، به یک نقطه عطف تبدیل شده است؛ بهطوریکه این گزارش از یک مقام ارشد در فرماندهی جنوبی نقل میکند که آنها برای حفظ آرامش مرزها و ایجاد روابط خوب با کشورهای همسایه هر کاری انجام میدهند، اما فریب نمیخورند و میدانند که حملات از همه جهت ممکن است رخ دهد.
این فرمانده نظامی اسرائیل که نامش فاش نشد، تأکید کرد که هر کس بخواهد حملهای انجام دهد، میتواند این کار را از هر مرزی صورت دهد و این مسئله او را دائماً نگران میکند. وی با اشاره به وجود توافقنامههای صلح با مصر، نسبت به احتمال غافلگیری هشدار داد و گفت که آنها دائماً در حال یادگیری و اصلاح مسیر خود در سایه این حمله هستند.
«مکور ریشون» خاطرنشان کرد که «لشکر فاران» در ارتش اسرائیل که مسئولیت منطقه مرزی با مصر و گذرگاه «کرم ابوسالم» در جنوب را بر عهده دارد، پس از این حمله شاهد تغییرات بزرگی بوده است.
نیروهای اسرائیلی به سلاحهای سنگینتری مانند تیربارها، موشکهای دوشپرتاب و گلولهها و همچنین خودروهای عملیاتی مجهز شدهاند و مفهوم عملیاتی تغییر کرده تا به جای تمرکز بر جرایم جنایی و قاچاق، بر مقابله با حملات و آمادگی کامل برای وقایع غیرمنتظره متمرکز شود.
این رسانه عبری به گزارشهایی مبنی بر ساخت یک نیروی نظامی بزرگ توسط مصر در نزدیکی مرز اشاره کرد که ممکن است تهدیدات واقعی ایجاد کند؛ همچنین مدعی شد که صدای تیراندازیهای سنگین از تمرینات ارتش مصر در شهرکهای یهودینشین نزدیک شنیده میشود که به زعم آنها، مخالف توافقنامههای صلح است.
مسئولان نظامی تأکید کردند که مرزها در برابر هیچ حملهای مصون نیستند و تهدید ممکن است از سوی عناصر وابسته به حماس یا هستههای مسلح باشد و بر آمادگی کامل تأکید کردند.
در همین راستا، جانشین فرمانده گردان بردلس توضیح داد که این حمله، هویت گردان را شکل داد و بزرگترین چالش در توانایی تشخیص میان فعالیتهای عادی و فعالیتهای خصمانه در مرزهای صلح با مصر نهفته است.
گفتنی است حملۀ «محمد صلاح»، سرباز مصری در سوم ژوئن ۲۰۲۳، در منطقهای رخ داد که بر اساس معاهده صلح امضا شده بین دو کشور در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) یکی از آرامترین مرزهای منطقه محسوب میشد.
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