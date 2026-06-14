به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقام اسرائیلی با نگاهی تردیدآمیز به انگیزههای واشنگتن، این توافق را بیش از آنکه راهبردی باشد، «نمادین و انتخاباتی» دانست و تأکید کرد: «این توافق با محوریت رویدادهای پیشرو در آمریکا از جمله جام جهانی، جشنهای دویستوپنجاهمین سالگرد تأسیس ایالات متحده و هشتادمین سالگرد تولد ترامپ تنظیم شده است تا دولت واشنگتن بتواند در این بازه زمانی پر از رویداد، فضایی از آرامش را برای خود ایجاد کند؛ از همین رو، توافقی غیرقابلاتکا است.»
همزمان با این تحولات دیپلماتیک، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که ارتش اسرائیل در حال آمادهسازی خود برای تغییر فاز نظامی است.
به گزارش هیئت پخش اسرائیل (کان)، مقامات امنیتی تلآویو قصد دارند برای جلوگیری از برهم خوردن توافق واشنگتن-تهران، حملات خود به عمق خاک لبنان را کاهش دهند. با این حال، این منابع تأکید کردهاند که کاهش حملات به معنای عقبنشینی از «منطقه امنیتی» در جنوب لبنان نیست و تعیین تکلیف نهایی حضور نظامی در این منطقه، به مذاکرات مستقیم با طرف لبنانی موکول شده است که قرار است هفته آینده در ایالات متحده برگزار شود.
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