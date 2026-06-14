ضربات سخت وزارت اطلاعات به عوامل آمریکایی - صهیونی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات در اطلاعیهای از انهدام یک هسته تروریستی ۴ نفره، بازداشت یک جاسوس و ۱۲۶ عضو شبکههای اغتشاش خیابانی در طول جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
متن کامل اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:
بسمه تعالی
به استحضار ملت شریف ایران میرساند با مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و با بهرهگیری از گزارشهای مردمی، عوامل یک هستهی عملیاتی-جاسوسی وابسته به گروههای تروریستی-تکفیری، یک مزدور که قصد نفوذ به مراکز داده و رایانهای دستگاههای حساس نظام و انتقال اطلاعات آنها به دشمن آمریکایی-صهیونی را داشت و ۱۲۶ نفر از لیدرهای میدانی شبکه خرابکاری خیابانی دشمن آمریکایی-صهیونی در ۳ استان کشور بازداشت شدند. خلاصه موارد اشاره شده به شرح ذیل است:
۱. بهدنبال رصدهای به عمل آمده توسط ادارهکل اطلاعات استان ایلام، یک مزدور وطنفروش به نام «علی_ح» که در راستای اجرای دستورات سرپل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ساکن انگلیس، قصد داشت ضمن نفوذ به مراکز داده دستگاههای حساس نظام، اطلاعات طبقهبندی شده آنها را به دشمن آمریکایی-صهیونی منتقل کند، با الطاف الهی و تلاشهای سربازان گمنام امام زمان (عج) در آن ادارهکل دستگیر و از اقدام خائنانه او پیشگیری به عمل آمد.
بخشی از مهمترین مأموریتهای محوله به این خودفروخته از سوی سرپل دستگاه جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی عبارتند از:
- شناسایی نیروهای نظامی و امنیتی
- ساخت و تهیه نرم افزار امن برای پشتیبانی سایبری عناصر یکی از گروهکهای تروریستی وابسته؛ تلاش برای هک و ایجاد دسترسی دشمن به مراکز داده دستگاههای حساس نظامی، رسانهای، قضایی، مخابراتی، بانکی، اقتصادی و...؛ تلاش برای تهیه اطلاعات شخصی مسئولین نظامی و سیاسی رده بالای کشور.
از مخفیگاه این مزدور دشمن، تجهیزات متعددی شامل: یک دستگاه ماهواره استارلینک، فتیله انفجاری، انواع تجهیزات الکترونیکی با کاربردهای دوگانه و... کشف و ضبط شد.
۲. انهدام یک هستهی عملیاتی گروهکهای تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی در جنوب شرق کشور.
در ادامهی سلسله عملیاتهای پیشدستانه سربازان گمنام امام زمان (عج) درادارهکل اطلاعات سیستان و بلوچستان، یک هستهی دیگر سازمان یافته و مترصد گروهکهای تروریستی-تکفیری وابسته به سرویسهای جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، ۴ نفر از عناصر عملیاتی و جاسوسی این هسته با مشارکت عملیاتی قرارگاه شهید سجاد سپاه پاسداران بازداشت شدند.
این مزدوران که تحت پوشش گروهکهای تروریستی تکفیری مستقر درمنطقه فعالیت میکردند، ماموریت شناسایی فرماندهان ارشد نظامی و مقرهای ستاد فرماندهی انتظامی و سپاه در سراوان و قصرقند برای اقدام تروریستی، طراحی عملیات خرابکارانه و تروریستی علیه زیرساختهای غیرنظامی و خدماترسان به مردم در کنارک و چابهار، قاچاق سلاح و مهمات برای سایر تیمهای گروهکها در شهرستانهای چابهار و نیکشهر و آموزش نظامی به عناصر تازه جذب شده را بر عهده داشتند.
تروریستهای دستگیر شده، دارای سابقهی عملیاتهای تروریستی در سال ۱۴۰۴ علیه پرسنل انتظامی، کسبه و یک تبعهی خارجی در شهرستان قصرقند و نیز علیه کارکنان اردوگاه اتباع در شهرستان سراوان هستند.
از محل یکی از خانههای امن متعلق به تیم مذکور ۹ قبضه اسلحه کلاشینکوف و ۲۰۰۰ فشنگ کشف و ضبط گردید.
۳. در ادامه روند شناسایی و بازداشت عناصر به اصطلاح «شبکه رزم خیابان دشمن آمریکایی-صهیونیستی»، صرفا در طول جنگ تحمیلی سوم و با اقدام مشترک سازمان اطلاعات استان تهران با پلیس امنیت عمومی فراجا، نوپو، معاونت اطلاعات سپاه حضرت رسول (ص) تهران و قرارگاه ثارالله، ۱۲۶ نفر از عناصر و لیدرهای میدانی از جمله اراذل و اوباش سابقهدار و مشهور استان تهران دستگیر شدند.
وزارت اطلاعات از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاههای رسمی ستادخبری این وزارتخانه در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروشپلاس به آدرس vaja113@ با تیک آبی گزارش کنند.
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