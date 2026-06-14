به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ CNN اعلام کرد، یک هیأت قطری با هماهنگی ایالات متحده، امروز یکشنبه راهی تهران شده تا به نهاییسازی یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران کمک کند.
برنامه اولیه برگزاری مراسم امضا به صورت حضوری در اروپا با چالشهای لجستیکی روبهرو شده بود، از جمله سفر قریبالوقوع دونالد ترامپ به فرانسه برای شرکت در نشست گروه هفت و نیز برنامههای مربوط به حضور جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا. در همین راستا، طرفها درباره استفاده از امضای الکترونیکی به توافق رسیدهاند تا روند نهاییسازی سند بدون وقفه پیش برود.
بر اساس این گزارش، برخی میانجیها نگراناند که هرچه زمان امضای توافق طولانیتر شود، احتمال بروز مانع یا حتی انصراف یکی از طرفها افزایش یابد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ترامپ ساعاتی پیش اعلام کرده بود توافق با ایران امروز امضا خواهد شد و همزمان با اجرایی شدن آن، عبور و مرور در تنگه هرمز نیز از سر گرفته میشود.
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