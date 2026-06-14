بیعت نکردن با مِثل یزید، استراتژی شیعه در میدان زندگی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهدای نیروی انتظامی استان قم در جنگ دوازده روزه، با حضور جمعی از علما و مسئولان قم، شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین هادی الیاسی با اشاره به تقارن این مراسم با آستانه ماه محرم، اظهار داشت: وجه مشترک این شهدا و شهدای کربلا، ایستادگی در برابر ظلم و برخورد با ظالمان است. شهیدان نیروی انتظامی دنبال امنیت اجتماعی و امنیت زندگی مردم هستند، همان گونه که سیدالشهدا علیه‌السلام دنبال امنیت اعتقادی، فکری و اجتماعی جامعه بودند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به خطبه امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا که فرمودند «آگاه باشید که آن ناپاک پسر ناپاک مرا بین دو امر مخیر کرده: بین کشته شدن با شمشیر یا زندگی ذلیلانه»، افزود: سیدالشهدا(ع) در این دو راهی، راه شهادت و نپذیرفتن اجباری یک حکومت ظالم را انتخاب کرد.

الیاسی خاطرنشان کرد: رهبر شهید ما در آخرین دیدار عمومی خود با مردم آذربایجان، این سخن سیدالشهدا علیه السلام را تکرار کردند و فرمودند «مِثل من با مِثل یزید بیعت نمی‌کند». این یک استراتژی در میدان زندگی است. حسینی زندگی کردن یعنی در دو راهی تصمیم گیری، به عاشورا نگاه کنیم و انتخابمان را حسینی قرار دهیم.

وی با اشاره به داستان فرزدق شاعر که به امام حسین علیه‌السلام گفت «قُلُوبُهُمْ مَعَکَ وَ سُیُوفُهُمْ مَعَ بَنِی أُمَیَّةَ»، تصریح کرد: امام حسین علیه‌السلام به فرزدق فرمودند راست گفتی. گاهی انسان‌ها در مسیر زندگی، رفتار عملی‌شان با آنچه در دل دارند متفاوت است. امروز در کنار بمب‌ها و موشک‌ها، رسانه نیز سلاح است. اگر می‌خواهیم با امام حسین علیه‌السلام باشیم، باید تمام سرمایه‌مان با امام حسین علیه‌السلام باشد.

سخنران حرم مطهر در پایان تأکید کرد: مکتب عاشوراست که مقاومت را در دنیا نشان داد. مقاومتی که امروز خار در چشم دشمنان ما به خصوص اسرائیل و آمریکاست. به برکت خون شهدا، مردم ما دوباره زنده شدند و بعثتی شکل گرفت. به یاری خداوند، دشمنان ما به زودی ریشه‌کن و ذلیل و نابود خواهند شد.

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