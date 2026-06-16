به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن ماه محرم، شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد و پس از اقامه نماز مغرب، طی مراسمی پرچم سیاهی که بر فراز حرم مطهر امام حسین(ع) در اهتزاز بود، در مسجد و مرکز فرهنگی زینبیه برافراشته شد.
این مراسم که از سوی مرکز خدمات دینی زینبیه (ZHGM) برگزار شد و هزاران نفر از عاشقان امام حسین(ع) در آن حضور داشتند، با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
پس از تلاوت قرآن کریم، مراسم با سخنرانی حجتالاسلام سید سجاد حسینی، رئیس شورای عالی اتحادیه علمای جعفری ترکیه (CABİR)، ادامه یافت. وی در سخنان خود به اهمیت و جایگاه این روز اشاره کرد.
حسینی اظهار داشت: «شما با اعلام حمایت از مظلومان، از کرامت و شرافت انسانی دفاع میکنید. هرکس نسبت به کربلا و عاشورا بیتفاوت باشد، نسبت به ظلمهایی که امروز در جهان رخ میدهد نیز بیتفاوت خواهد ماند. امروز در غزه، لبنان، ایران و یمن، هزاران انسان اعم از زن، کودک و سالمند قتلعام میشوند. اگر هنگام شنیدن رنج و جان دادن مظلومان اشک از چشمان ما جاری میشود، دلیل آن درسی است که کربلا و عاشورا به ما آموختهاند.»
وی افزود: «اگر در برابر ظلمهایی که امروز رخ میدهد سکوت کنیم، در حقیقت کربلا و عاشورا را بهدرستی درک نکردهایم. همانگونه که یزید را لعن میکنیم، امروز نیز قدرتهای صهیونیستی و امپریالیستی را که دست به کشتار مظلومان میزنند، محکوم میکنیم. معنای حقیقی زنده نگه داشتن کربلا و عاشورا نیز همین است.»
در ادامه مراسم، دوستداران اهلبیت(ع) با مرثیهسرایی و سینهزنی، به عزاداری پرداختند و فضای مراسم آکنده از اشک و اندوه شد. این مراسم سپس با قرائت دعاها و برافراشته شدن پرچم سیاه حرم مطهر امام حسین(ع) ادامه یافت.
مراسم یادشده که با حضور گسترده مردم از نقاط مختلف استانبول برگزار شد، پس از سردادن شعار «لبیک یا حسین» به پایان رسید.
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