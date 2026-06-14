عزت و اقتدار امروز ایران حاصل مجاهدت شهدای هوافضاست

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مهدی باقری، فرزند شهید محمود باقری، عصر یکشنبه در آیین رونمایی از مجموعه «آسمان‌دارها؛ روایت‌هایی از سرداران شهید هوافضا در جنگ ۱۲ روزه» که در حوزه هنری برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و نویسندگان آثار منتشرشده، گفت: نتیجه ماه‌ها تلاش، مصاحبه، پژوهش و رفت‌وآمدهای فراوان نویسندگان، انتشار چهار کتاب ارزشمند از مجموعه «آسمان‌دارها» است که به معرفی بخشی از زندگی و مجاهدت فرماندهان شهید هوافضا می‌پردازد.

وی که به نمایندگی از خانواده‌های معظم شهدا سخن می‌گفت، با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ایران اسلامی افزود: شهدایی همچون شهید امیرعلی حاجی‌زاده، شهید محمود باقری، شهید محمدباقر طاهرپور و شهید داوود شیخیان برای ایران اسلامی قدرت آفریدند و عزت و سربلندی امروز کشور مرهون مجاهدت‌ها و تلاش‌های آنان است.

باقری با تأکید بر نقش همسران شهدا در موفقیت و اثرگذاری این فرماندهان اظهار کرد: اگر از شهدا سخن گفته می‌شود، نباید از سختی‌ها و فداکاری‌های همسران آنان غفلت کرد. به عنوان فرزند شهید محمود باقری شهادت می‌دهم که مادرم در طول حدود ۳۸ سال زندگی مشترک با پدرم، دشواری‌های بسیاری را تحمل کرد و این واقعیتی است که درباره خانواده‌های دیگر این شهدا نیز صدق می‌کند.

وی افزود: مأموریت‌های طولانی‌مدت خارج از تهران، سفرهای متعدد داخلی و خارجی و مسئولیت‌های سنگین کاری، شرایط دشواری را برای خانواده‌های این فرماندهان رقم زده بود و شایسته است از صبوری و همراهی همسران شهدا قدردانی شود.

فرزند شهید محمود باقری در ادامه به بیان خاطره‌ای از پدرش درباره شهید امیرعلی حاجی‌زاده پرداخت و گفت: پدرم نقل می‌کرد که در یکی از جلسات مهم، با وجود اختلاف نظر در یک موضوع، پس از پایان جلسه درباره شهید حاجی‌زاده گفته بود: حاجی مردِ کارهای بزرگ است این جمله را مستقیماً از زبان پدرم شنیدم و او همواره اعتقاد داشت هر زمان قرار بود کار بزرگی در حوزه دفاعی و موشکی کشور انجام شود، نام شهید حاجی‌زاده در میان بود.

وی همچنین به بخشی از فعالیت‌های شهید محمود باقری در جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: در جریان تدوین این کتاب‌ها مطلع شدم که شهید محمود باقری در کنار مسئولیت‌های خود در نیروی هوافضا، با حکم شهید حاج قاسم سلیمانی مسئولیت‌هایی نیز در حوزه توان موشکی جبهه مقاومت برعهده داشته است.

باقری با نقل خاطره‌ای از یکی از همرزمان پدرش افزود: در یکی از دیدارها، پس از تشریح نیازها و کمبودهای حوزه موشکی جبهه مقاومت، سال‌ها تلاش و پیگیری شبانه‌روزی فرماندهان و متخصصان ایرانی موجب شد توانمندی‌های قابل توجهی در این حوزه شکل بگیرد؛ به‌گونه‌ای که رضایت فرماندهان مقاومت را به همراه داشت.

وی با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور تصریح کرد: روزگاری برای پرتاب یک موشک نیازمند کمک و وابستگی به دیگران بودیم، اما امروز به برکت مجاهدت شهدا و تلاش متخصصان کشور، جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از فناوری‌های دفاعی در مرزهای دانش و فناوری حرکت می‌کند.

فرزند شهید محمود باقری در پایان ضمن قدردانی از خانواده‌های شهدا، نویسندگان و دست‌اندرکاران تولید این آثار، ابراز امیدواری کرد که انتشار چنین کتاب‌هایی بتواند نسل جوان را بیش از گذشته با زندگی، مجاهدت و دستاوردهای شهدای هوافضا آشنا کند.

در پایان این مراسم از چهار عنوان کتاب مجموعه «آسمان‌دارها» رونمایی شد؛ کتاب «مردی که می‌خواست زنده بماند» روایت‌هایی از زندگی شهید امیرعلی حاجی‌زاده، «مردی که نمی‌خواست دیده شود» روایت‌هایی از زندگی شهید محمود باقری، «مردی که می‌توانست پرواز کند» روایت‌هایی از زندگی شهید محمدباقر طاهرپور و «مردی که هوای آسمان را داشت» روایت‌هایی از زندگی شهید داوود شیخیان که با هدف ثبت و روایت زندگی و مجاهدت فرماندهان شهید هوافضا منتشر شده‌اند.

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