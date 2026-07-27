به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سجاد کوچک‌نژاد، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان امروز دوشنبه، 5 مرداد 1405 در گفت‌وگویی با اشاره به تولید آثار عاشورایی توسط اعضای این کانون، اظهار کرد: این آثار هنری حاصل مشارکت خلاقانه مربیان و اعضای ۲۵ مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان است که همزمان با فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان(ع)، با عشق و ارادت به فرهنگ عاشورا تولید شده‌اند.

وی با بیان اینکه پویش ملی «هدیه خوبان» با هدف گسترش فرهنگ ایثار، همدلی و ترویج معارف حسینی میان نسل نوجوان شکل گرفته است، افزود: این حرکت فرهنگی تلاش دارد زمینه مشارکت فعال کودکان و نوجوانان را در خدمت‌رسانی فرهنگی، هنری و ادبی به زائران اربعین فراهم کند و از ظرفیت هنر برای انتقال پیام‌های انسانی و معنوی عاشورا بهره بگیرد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان ادامه داد: در تولید این آثار، علاوه بر مفاهیم ایثار، مقاومت و محبت اهل‌بیت(ع)، تلاش شده است پیام مظلومیت شهدای کودک میناب نیز از زبان هنر به زائران اربعین و مخاطبان بین‌المللی منتقل شود؛ موضوعی که می‌تواند پیوندی میان فرهنگ عاشورا و روایت مظلومیت کودکان شهید برقرار کند.

کوچک‌نژاد با اشاره به تنوع آثار تولیدشده، گفت: یک‌هزار و ۸۰۰ دست‌سازه هنری شامل پیکسل، دل‌نوشته، نشانک کتاب، عروسک‌های محلی و نمدی، زیورآلات، شمع، ظروف سفالی، جاکلیدی و دیگر محصولات هنری با مضامین عاشورایی توسط اعضای کانون تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در طراحی و ساخت این آثار، علاوه بر زیبایی هنری، بر کاربردی بودن، سبک بودن و استفاده از نمادها و مفاهیم مرتبط با فرهنگ عاشورا تأکید شده تا زائران بتوانند به آسانی از این هدایا استفاده کرده یا آنها را به عنوان یادگار سفر معنوی اربعین همراه خود نگه دارند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان همچنین به استفاده از ظرفیت هنرهای بومی اشاره کرد و افزود: در ساخت این محصولات از موادی مانند پارچه نمدی، فوتر، مهره و دیگر مصالح سبک استفاده شده و در کنار آن، توجه به صنایع‌دستی و زیست‌بوم فرهنگی ایران و عراق نیز مورد توجه مربیان و اعضای کانون قرار گرفته است.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مربیان، اعضا و خانواده‌ها در اجرای پویش «هدیه خوبان» گفت: هنر، زبان مشترک ملت‌ها و ابزاری مؤثر برای انتقال مفاهیم دینی و انسانی است. این آثار پس از آماده‌سازی نهایی، از طریق سفیران فرهنگی استان‌ها در مسیر پیاده‌روی اربعین میان زائران کودک و نوجوان توزیع خواهد شد تا پیام محبت، همدلی و فرهنگ عاشورایی را به مخاطبان منتقل کند.

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