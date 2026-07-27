سقوط بازار املاک دبی زیر فشار جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر بخش املاک و مستغلات دبی تأثیر گذاشته است. با این حال، شرکت‌های فعال در این حوزه امیدوارند پس از پایان فصل تابستان، تقاضا بار دیگر روندی صعودی پیدا کند.

بر اساس این گزارش، قیمت املاک در دبی بین ۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که طبق اعلام شرکت مشاوره املاک بریتانیایی «نایت فرانک»، قیمت املاک در این شهر از سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون حدود ۸۳ درصد افزایش یافته بود.

بازار املاک دبی طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است؛ رشدی که عمدتاً تحت تأثیر ورود مهاجران و افراد ثروتمند به این شهر بوده است. کیفیت زندگی، خدمات پیشرفته و نظام مالیاتی محدود از جمله عواملی هستند که دبی را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران و مهاجران تبدیل کرده‌اند.

با این حال، این رونق تحت تأثیر پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار گرفته است.

بر اساس گزارشی از شرکت مشاوره املاک «بیتر هومز» که بر مبنای آمار رسمی تهیه شده، حجم فروش خانه در بازار املاک دبی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش یافته است. ارزش این معاملات نیز در همین بازه زمانی ۴۵ درصد افت کرده است.

بازار املاک این شهر پیش از این نیز دوره‌های نوسان مختلفی را به‌ویژه در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی و همه‌گیری کووید-۱۹ تجربه کرده بود.

با این حال در نشانه‌ای از اعتماد به توانایی دبی برای ادامه جذب سرمایه‌گذاران و مهاجران، شرکت املاک و مستغلات اماراتی «اعمار» در ژوئن گذشته از یک پروژه بزرگ به ارزش ۵۵ میلیارد دلار در مرکز دبی رونمایی کرد. این پروژه ظرفیت اسکان حدود ۱۵۰ هزار نفر را خواهد داشت.

همچنین شرکت توسعه املاک «بن غاطی» ماه گذشته از فروش دو واحد مسکونی لوکس در مرکز شهر دبی خبر داد. یکی از این آپارتمان‌ها بیش از ۵۴ میلیون دلار و دیگری ۱۹ میلیون دلار به فروش رسید.

«ریچارد ویند» مدیرعامل شرکت «بیتر هومز»، از بهبود شرایط بازار طی هفته‌های اخیر سخن گفت.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اظهار کرد: از ماه ژوئن شاهد افزایش دوباره تقاضا بوده‌ایم و این روند در ماه جاری میلادی چه از نظر افزایش استقبال خریداران و چه از نظر تعداد معاملات انجام‌شده، نیز ادامه داشته است.

وی افزود که این روند بهبود عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای خریداران داخلی در مقایسه با سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

او ابراز امیدواری کرد که تقاضا طی ماه‌های آینده به‌ویژه از سوی خریداران و سرمایه‌گذاران خارجی به‌تدریج بهبود یابد.

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