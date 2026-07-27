به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست اتحاد مقدس، همبستگی ملی، با حضور شخصیت های حوزوی، رسانه ای و دانشگاهی، دوشنبه پنجم خرداد ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه در خانه اندیشه ورزان در تهران برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم، محمدجواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای، ابراهیم فیاض عضو هیات علمی دانشگاه تهران، علیرضا زادبر استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر و غلامرضا زارعی معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم در این نشست سخنرانی می کنند.

یادآور می شود، خانه اندیشه ورزان در تهران، چهارراه ولیعصر علیه السلام واقع شده است.

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