  1. صفحه اصلی
  2. اخبار همايش‌ها و فراخوان‏ها

نشست «اتحاد مقدس، همبستگی ملی» برگزار می‌شود

۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵
کد مطلب: 1845583
نشست «اتحاد مقدس، همبستگی ملی» برگزار می‌شود

نشست «اتحاد مقدس، همبستگی ملی» با حضور شخصیت‌های حوزوی، رسانه‌ای و دانشگاهی، دوشنبه پنجم خردادماه در خانه اندیشه‌ورزان در تهران برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست اتحاد مقدس، همبستگی ملی، با حضور شخصیت های حوزوی، رسانه ای و دانشگاهی، دوشنبه پنجم خرداد ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه در خانه اندیشه ورزان در تهران برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم، محمدجواد لاریجانی رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای، ابراهیم فیاض عضو هیات علمی دانشگاه تهران، علیرضا زادبر استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر و غلامرضا زارعی معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم در این نشست سخنرانی می کنند.

یادآور می شود، خانه اندیشه ورزان در تهران، چهارراه ولیعصر علیه السلام واقع شده است.

.............................
پایان پیام/ 167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha