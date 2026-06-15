تأکید به عزاداری پرشوروشعور و بدون محدودیت؛ مسئولان امنیتی زمینه برگزاری مراسم باشکوه را فراهم کنند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه افغانستان در آستانه فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان(ع) با تسلیت این مناسبت از عزاداران خواسته است که مانند سالهای گذشته با شور و شعور و بدون محدودیت، مراسم عاشورای حسینی را برگزار کنند. این شورا افزوده است که انتظار میرود مسئولان امنیتی کشور زمینه برگزاری باشکوه عزاداری را فراهم کنند.
متن بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن رسول الله(ص): «حسین منی و انا من حسین»
السلام علیک یا أبا عبدالله الحسین
فرارسیدن ایام حزن و اندوه سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیهالسلام و یاران باوفایش را به عموم مسلمانان، بهویژه مردم مؤمن و عزادار افغانستان تسلیت عرض مینماییم.
نهضت عاشورا، مکتب عزت، آزادی، عدالتخواهی، امر به معروف و نهی از منکر و ایستادگی در برابر ظلم و فساد است. قیام حضرت امام حسین علیهالسلام نه تنها حادثهای تاریخی، بلکه چراغ راه همه آزادگان جهان و الهامبخش ملتهای مظلوم در طول تاریخ بوده است.
شورای علمای شیعه افغانستان از همه مؤمنان و برگزارکنندگان مراسم عزاداری میخواهد که مثل سالهای گذشته با شور و شعور و بدون محدودیت، مراسم عاشورای حسینی را برگزار نمایند.
از خطبا، وعاظ و روضهخوانان گرامی میخواهد که جوانان را با اهداف و پیامهای حقیقی عاشورا، یعنی عدالتخواهی، مسئولیتپذیری و دفاع از ارزشهای اسلامی با دقت و احساس مسئولیت آشنا سازند؛ و از طرح و بیان هر نوع مطلب یا سخنی که موجب اختلاف میان ساکنان مسلمان کشور گردد اجتناب نمایند.
همچنین از مسئولین دستهها و و هیئتهای عزاداری میخواهد که با مسئولان و نیروهای امنیتی در تأمین امنیت مراسم همکاری کامل داشته باشند تا مجالس عزاداری در فضای آرام و امن و بدون محدودیت برگزار گردد. و نیز از مسئولان امنیتی کشور انتظار میرود که زمینه برگزاری باشکوه و امن مراسم محرم و عاشورا را فراهم نموده و حقوق دینی و مذهبی همه شهروندان را مورد توجه قرار دهند. و همین طور از خیرین و نذر کنندگان متدین میخواهد که در توزیع و تقسیم خیرات و نذورات حال افراد و خانوادههای بیبضاعت، مخصوصاً مهاجران را بیشتر رعایت نمایند.
در پایان، ضمن دعا برای عزت و سربلندی افغانستان عزیز، از خداوند متعال مسئلت داریم که ملت ما را از آفات تبعیض، تفرقه، خشونت و ناامنی حفظ فرماید و همه ما را از رهروان راستین مکتب امام حسین علیهالسلام قرار دهد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
شورای علمای شیعه افغانستان
آغاز محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری / ۱۴۰۵ هجری شمسی.
گفتنی است با تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، هرساله در برخی مناطق افغانستان محدودیتهایی بر عزاداری شیعیان در ایام محرم از سوی این نیروهای حکومت اعمال میشود. محدودیتهایی که همه ساله ناراحتی و انتقاد مردم و نهادهای شیعه افغانستان را در پی داشته است.
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