به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر علوی، رئیس شبکه جهانی ولایت، در نشستی پیرامون برنامه‌های آتی شبکه ولایت در ماه محرم و صفر، از تدارک ویژه‌برنامه‌های مختلف در چهار شبکه جهانی ولایت خبر داد.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، شبکه‌های رسانه‌ای ولایت با بسیج ظرفیت‌های رسانه ای خود، ویژه‌برنامه‌هایی را با محوریت تبیین معارف عاشورا، پاسخ به شبهات، بازخوانی قیام حسینی، معرفی الگوهای نهضت کربلا و انعکاس آیین‌های عزاداری در کشورهای مختلف، با رویکرد علمی، مستند و مخاطب‌محور تلاش دارد زمینه گفت‌وگوی دینی، با نگاه ویژه به فضای حسینی و حماسی کشور در دفاع مقدس رمضان و پاسخ‌گویی دقیق به نیازهای فکری مخاطبان را فراهم سازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علوی در ادامه به معرفی برخی از برنامه‌های شبکه‌های ولایت پرداخت و گفت: ویژه‌ برنامه «فطرس» با اجرای آقای سید مهدی تحویلدار از کربلای معلی و فضای معنوی حرم مطهر حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام و حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام، و برنامه «اگر زینب نبود» با اجرای سید کاظم احمد زاده از شب شام غریبان تا اربعین از کربلای معلی، ویژه‌ برنامه «خیمه» از شبکه آذری به گفتگو با کارشناسان مختلف، شاعران آیینی و مداحان اهلبیت و تبیین معارف عاشورا، بازتاب حال‌وهوای زائران می‌پردازد.

وی افزود: برنامه‌­های «پرسمان عاشورایی» از شبکه فارسی و برنامه «مصباح الهدی» و «احکام عزاداری» از شبکه هوسا و برنامه «مدرسة الاباء» از شبکه عربی هر شب با محوریت پاسخ به پرسش‌ها و شبهات مطرح‌شده پیرامون امام حسین علیه‌السلام، نهضت عاشورا، واقعه کربلا، عزاداری، تاریخ عاشورا و معارف حسینی بر روی آنتن خواهد رفت.

وی ادامه داد: برنامه «72ستاره» از شبکه فارسی، برنامه موشن گرافی «بین البصیرة و التردید» از شبکه عربی، برنامه «همچون قاسم» از شبکه هوسا با محوریت معرفی یاران، اصحاب و شهدای کربلا که به بررسی زندگی، فضائل، جایگاه، نقش‌آفرینی و نحوه همراهی آنان با حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام می‌پردازد. این مجموعه تلاش دارد با نگاهی معرفتی و تاریخی، شخصیت‌های برجسته و کمتر شناخته‌شده اصحاب سیدالشهدا علیه‌السلام را به مخاطبان معرفی کند.

رئیس شبکه جهانی ولایت همچنین درباره دیگر تولیدات رسانه‌ای این مجموعه گفت: برنامه «افق تاریخ» از شبکه فارسی، برنامه‌ی «کاروان غم و قصه» از شبکه آذری، برنامه «کاروان بهشت» از شبکه هوسا با رویکرد تاریخی به تحلیل و بازخوانی حوادث، زمینه‌ها، شخصیت‌ها و جریان‌های اثرگذار در شکل‌گیری نهضت عاشورا می‌پردازد. در این برنامه­ها، ابعاد سیاسی، اجتماعی و اعتقادی قیام امام حسین علیه‌السلام با تکیه بر منابع معتبر تاریخی مورد بررسی قرار می‌گیرد.



رئیس شبکه جهانی ولایت خاطرنشان کرد: برنامه «بانوان عاشورایی» از شبکه فارسی، برنامه «اضواء علی منبر الحسینی» از شبکه عربی، و برنامه «ستارگان» از شبکه هوسا با محوریت نقش بانوان تأثیرگذار در نهضت حسینی و معارف عاشورا؛ از حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها تا دیگر زنان نقش‌آفرین در شکل‌گیری، تداوم و تبیین پیام عاشورا. این مجموعه به جایگاه زن در نهضت حسینی، نقش بانوان در جهاد تبیین و انتقال پیام کربلا می‌پردازد.

برنامه‌های هر یک از شبکه‌های ولایت

حجت‌الاسلام والمسلمین علوی در پایان، خلاصه‌ای از برنامه‌های هر یک از شبکه‌های ولایت را تشریح کرد و گفت: مجموعه‌­های کوتاه، مستند و اثرگذار «قیل و قال» و «شجره ملعونه» از شبکه فارسی در قالب نریشن، کلیپ، روایت تصویری و ارائه اسناد تاریخی و انواع پادکست از شبکه فارسی و عربی که با رویکرد پاسخ به شبهات طراحی شده است تلاش دارد با زبانی موجز، مستند و رسانه‌ای، به برخی ادعاها و شبهات مطرح‌شده درباره عاشورا پاسخ داده و همچنین به بررسی عملکرد، انحرافات فکری، سیاسی و اخلاقی بنی‌امیه، به‌ویژه معاویه و یزید، بر اساس منابع معتبر اسلامی، به‌خصوص منابع اهل سنت، بپردازد.

همچنین برنامه «هشتگ پاسخ» از شبکه فارسی، برنامه‌ای در حوزه پاسخ به شبهات عاشورایی، تاریخی و اعتقادی که با هدف روشنگری، رفع ابهامات و پاسخ مستند به پرسش‌های رایج پیرامون امام حسین علیه‌السلام، ابعاد مختلف زندگی امام حسین ، عزاداری و فلسفه زیارت امام حسین تولید می‌شود.

رئیس شبکه جهانی ولایت افزود: برنامه «حکایات المحرم»، «امام حسین علیه‌السلام در کلام مستشرقان و اندیشمندان مکاتب مختلف»، «حوار حسینی» با محور گفت‌وگو با خطیبان و سخنرانان هیأت‌های مذهبی، و برنامه ترکیبی «مدرسة الآباء» با حضور طلاب ملیت‌های مختلف و بررسی شبهات تاریخی عاشورا، از دیگر تولیدات ویژه شبکه عربی الولایه به شمار می‌رود.

وی بیان داشت: در شبکه آذری ولایت برنامه‌های زنده «منبر» و «چشمه معرفت» و همچنین تولیداتی همچون «قرآن و امام حسین علیه‌السلام»، «شاعران و اشعار اهل‌بیت علیه‌السلام»، «لحظه‌ای که عشق آشکار می‌شود» و «کاروان غم و قصه»، ابعاد مختلف نهضت عاشورا و پیام‌های ماندگار قیام کربلا را برای مخاطبان آذری‌زبان تبیین خواهد کرد.

وی افزود: برنامه های «نهج الحسین» و«بوی بهشت» از شبکه هوسا و پخش و قرائت مقتل سیدالشهداء به سبک عبدالزهرا کعبی از نیجریه و مقتل خوانی، روضه خوانی و گزارش از برگزاری عزاداری از سراسر نیجریه و برنامه نغمات حسینی با حضور مداحان از نیجریه و بهره‌گیری از تصویرسازی‌های اختصاصی شبکه نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از شبکه هوسا الولایه است که درک مفاهیم بلند عاشورا و مکتب سیدالشهداء را برای مخاطبان تسهیل و تقویت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علوی در پایان، هدف از تولید این برنامه‌ها را پیوند دادن پیام عاشورا با مسائل امروز جامعه اسلامی عنوان کرد و افزود: این رویکرد به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند میان دین، ولایت، امامت، مقاومت و واقعیت‌های جامعه اسلامی فاصله ایجاد کنند.

.............

پایان پیام/