جامعه اسلامی در میانه یک نبرد فرهنگی و تمدنی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست جمعی از بانوان فناور با سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از فعالیتها، برنامهها و دستاوردهای سالانه تیم بانوان فناور ارائه شد و ضمن بررسی روند اقدامات انجامشده، درباره ظرفیتها، فرصتهای پیشرو و راهکارهای توسعه فعالیتهای فناورانه بانوان تبادل نظر صورت گرفت.
خانم دکتر سیده زهره برقعی، مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در این نشست با اشاره به اهمیت احساس مسئولیت در انجام وظایف، اظهار داشت: رهبر شهید ما تأکید داشتند که هر جا کار میکنید، احساس کنید آنجا مرکز عالم است. این نگاه برگرفته از تعالیم انبیا و اولیای الهی است و به انسان میآموزد هر مسئولیتی را با دقت، استحکام و اخلاص انجام دهد.
وی با اشاره به روایاتی از سیره پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله افزود: در آموزههای اسلامی بر انجام دقیق و محکم کارها تأکید شده است و این رویکرد باید در همه عرصههای خدمت مورد توجه قرار گیرد.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با تقدیر از فعالیتهای بانوان فناور، خاطرنشان کرد: همه فعالیتها در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها ارزشمند هستند، اما تفاوت برخی خدمات در گستره و دامنه اثرگذاری آنهاست. خدماتی که در این مجموعه انجام میشود، در نهایت به تربیت نیروهای انسانی و ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام منتهی میشود و آثار آن در آیندهای گسترده نمایان خواهد شد.
برقعی با اشاره به ظرفیت عظیم این نهاد علمی و حوزوی تصریح کرد: امروز جامعهالزهرا سلاماللهعلیها دهها هزار دانشآموخته و هزاران طلبه دارد و هر خدمتی در این مجموعه میتواند در نقاط مختلف ایران و جهان منشأ اثر و تحول باشد.
وی با بیان نمونههایی از فعالیت دانشآموختگان جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در خارج از کشور گفت: در سفرهای مختلف مشاهده کردهام که دانشآموختگان این مجموعه در کشورهایی مانند اندونزی و پاکستان منشأ خدمات فرهنگی و تربیتی گسترده شدهاند. برخی از آنان در اندونزی مراکز آموزشی، مهدکودکها و مجموعههای خیریهای راهاندازی کردهاند که علاوه بر ارائه خدمات آموزشی، بستری برای انتقال مفاهیم قرآنی و معارف اهلبیت علیهمالسلام فراهم کرده است.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها ادامه داد: در پاکستان نیز حوزههای علمیه متعددی به همت دانشآموختگان این مجموعه شکل گرفته که هزاران طلبه در آنها مشغول تحصیل هستند. از اینرو همه افرادی که در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها خدمت میکنند، در آثار و برکات این فعالیتهای گسترده سهیم هستند.
وی همچنین به نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به جامعهالزهرا سلاماللهعلیها اشاره کرد و گفت: هر زمان گزارشی از فعالیتهای این مجموعه به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شده، ایشان با اهتمام و توجه خاصی از جامعهالزهرا سلاماللهعلیها یاد کردهاند و آن را ظرفیتی امیدبخش برای نقشآفرینی بانوان طلبه دانستهاند.
برقعی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت خودباوری تأکید کرد و اظهار داشت: هیچیک از کارکنان و فعالان این مجموعه نباید نقش خود را کماهمیت تلقی کنند، زیرا هر فعالیتی، حتی امور اجرایی و پشتیبانی، بخشی از زنجیره بزرگ تربیت نیروهای اثرگذار در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تربیتی است.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی امروز جهان تصریح کرد: جامعه اسلامی در میانه یک نبرد فرهنگی و تمدنی قرار دارد و دشمن با بهرهگیری از ابزارهای مختلف در پی تضعیف باورهای دینی، فرهنگی و اخلاقی است. در چنین شرایطی، همه بخشهای جامعه وظیفه دارند در تقویت جبهه فرهنگی و اعتقادی نقشآفرینی کنند.
وی افزود: همانگونه که در میدان جنگ، پشتیبانی و تأمین پشت جبهه اهمیت دارد، در عرصه فرهنگی نیز فراهم کردن زمینه رشد و تربیت نیروهای مؤمن و اثرگذار، مسئولیتی مهم و ارزشمند به شمار میرود.
برقعی در ادامه با اشاره به مفهوم برکت در زندگی مؤمنانه گفت: آنچه اهمیت دارد صرفاً میزان امکانات مادی نیست، بلکه برکت الهی است. برکت در عمر، وقت، مال و نسل میتواند منشأ آثار ماندگار و ارزشمند شود و انسان را در انجام مسئولیتهای خود موفقتر سازد.
وی با بیان اینکه برکت الهی عامل ماندگاری بسیاری از خدمات و آثار علمی و فرهنگی در طول تاریخ بوده است، تأکید کرد: باید همواره از خداوند متعال درخواست کنیم که به زندگی، زمان، امکانات و نسل ما برکت عطا کند.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای بانوان فناور، برای همه خدمتگزاران این مجموعه آرزوی توفیق، عاقبتبهخیری و ثبات قدم در مسیر خدمت کرد و از حاضران خواست در ایام عید غدیر برای یکدیگر دعا کنند و از دعای خیر حضرت زهرا سلاماللهعلیها بهرهمند شوند.
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