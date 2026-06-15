به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین علامه محمد جمعه اسدی از علمای کویته پاکستان و از اعضای مجمع عمومی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

آنا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت عالم خدوم شیعه در شهر کویته پاکستان، جناب حجت الاسلام و المسلمین علامه محمد جمعه اسدی از اعضا مجمع جهانی اهل بیت(ع) باعث تأسف و تاثر گردید.

ایشان با فعالیت در تحریک جعفریه به اقدامات سیاسی مذهبی پرداختند و در کنار آن با تأسیس جامعه امام صادق، درمانگاه و کتابخانه و تربیت مبلغان، تاسیس حوزه خواهران، فعالیت های عام المنفعه...،در عرصه های آموزش دینی،فرهنگی و حتی کمک به سلامت مردم تلاش و توجه داشتند و در سنگر امام جمعه ، مبلغ پیام اسلام و اهل بیت(ع) بودند.

مجمع جهانی اهل بیت(ع) این ضایعه را به مسلمانان شهر کویته و قوم هزاره، خانواده ایشان و عموم مردم پاکستان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن روحانی مخلص، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسالت می نماید.

رضا رمضانی

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