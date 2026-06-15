انتقال ۱۶۲ زندانی افغانستانی در ادامه برنامه تبادل محکومین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری از انتقال ۱۶۲ زندانی افغانستانی به کشورشان در قالب یازدهمین مرحله برنامه تبادل محبوسین خبر داد.
جلالیان اعلام کرد که این افراد پس از اجرایی شدن موافقتنامه انتقال محکومین، به مقامات قضایی افغانستان تحویل داده شدند. محکومیت اکثر این زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر بوده و آنها باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندانهای افغانستان سپری خواهند کرد.
وی با تقدیر از همکاری قوه قضاییه، دادستانی کل، سازمان زندانها، فراجا و مقامات سیستان و بلوچستان افزود: در این مرحله از میان ۱۲۰۶ زندانی حائز شرایط، پس از عفو مقام معظم رهبری در مناسبتهایی مانند عید فطر و غدیر، ۷۳۵ نفر در سه گروه به افغانستان منتقل شدهاند.
سفارت افغانستان در تهران نیز با تأیید این خبر، نوشت: پس از تثبیت هویت و تکمیل مراحل قانونی، از ایران به افغانستان منتقل شدند.
این سفارت تعداد زندانیان منتقل شده در مرحله قبل (مرحله دوم) را ۱۶۵ نفر اعلام کرد و تصریح کرد با تعداد منتقلشدگان مرحله سوم و پایانی، تمام ۷۳۵ نفر به افغانستان وارد شدند.
سفارت افغانستان تأکید کرد که یک زندانی زن ایرانی هم در این مرتبه از تبادلات، از افغانستان به ایران منتقل شده است.
گفتنی است این روند بر پایه تفاهمنامههای حقوقی با هدف تسهیل شرایط خانوادهها و تقویت همکاریهای کنسولی دو کشور انجام میگیرد.
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