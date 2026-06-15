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انجمن علمای یمن:

پیروزی ایران را تبریک می‌گوییم/ پروژه اسرائیل بزرگ به شکست انجامید

۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۴
کد مطلب: 1827490
پیروزی ایران را تبریک می‌گوییم/ پروژه اسرائیل بزرگ به شکست انجامید

انجمن علمای یمن امروز با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک پیروزی جمهوری اسلامی ایران در ناکام گذاشتن اهداف دشمن آمریکایی و صهیونیستی، تأکید کرد که این پیروزی نشانه‌ای از ایستادگی امت اسلامی و شکست پروژه «اسرائیل بزرگ» است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن علمای یمن امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای گفت: پیروزی جمهوری اسلامی ایران را که توانست اهداف دشمن آمریکایی و صهیونیستی را ناکام بگذارد و پروژه "اسرائیل بزرگ" را به شکست بکشاند، تبریک می‌گوییم.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: این پیروزی نشانه‌ای از ایستادگی امت اسلامی است.

این بیانیه در پی یک نشست فرهنگی در صنعا به مناسبت سالروز هجرت پیامبر اسلام (ص) با شعار سنت الهی در حمایت از مستضعفان و خشم او نسبت به طاغوت‌های مستکبر و با حضور شماری از علما و شخصیت‌های رسمی و اجتماعی منتشر شد.

علمای یمن همچنین در بخشی از این بیانیه ضمن محکومیت اقدامات آمریکا و اسرائیل، نسبت به مظلومیت غزه، فلسطین و تعرضات به مسجدالاقصی هشدار داده و از امت اسلامی خواستند در برابر این جنایات ساکت ننشینند.

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