بازآرایی قدرت در لبنان؛ فراخوان شیخ قبلان برای تغییر دولت پس از «پیروزی محور مقاومت»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مفتی قبلان با توصیف دولت و وزارت خارجه کنونی به «تسلیمطلبترین» و «ناکارآمدترین» نهادهای تاریخ لبنان، تاکید کرد که ادامه این مسیر علیه منافع ملی است. وی با نگاهی راهبردی، همکاری ایران و عربستان سعودی را ضرورتی حیاتی برای لبنان دانست و ابراز امیدواری کرد که ریاض با ایفای نقشی همسو با تهران، به تقویت وحدت ملی و تحکیم برادری میان شیعه و سنی در لبنان کمک کند. از نظر وی، عربستان با درک جایگاه تعیینکننده ایران در منطقه، میتواند در پیوندی که به ثبات داخلی لبنان میانجامد، نقشآفرین باشد.
در این طرح سیاسی، نبیه بری، رئیس مجلس، به عنوان «میزان و ضامن ملی» معرفی شده است. قبلان با تاکید بر اینکه پیروزی محور مقاومت، در واقع پیروزی «وحدت ملی» لبنان است، تصریح کرد که لبنان نه یک هدیه سیاسی برای بیگانگان، بلکه متعلق به تمامی آحاد ملت آن است. وی ضمن هشدار به جریانی که با «ماجراجوییهای آمریکایی-صهیونیستی» کشور را به لبه پرتگاه برد، خواستار درس گرفتن از گذشته برای حفظ صلح داخلی و استقلال تصمیمگیری کشور شد.
بخش پایانی سخنان مفتی قبلان معطوف به پاسداشت جانفشانیهای مردم جنوب، ضاحیه و بقاع بود. او از این مناطق به عنوان «ستونهای بقای لبنان» و «آیکون کرامت ملی» یاد کرد و وعده داد که با پشتوانه این پیروزی، بازسازی این مناطق با عزمی راسخ صورت خواهد گرفت. وی تاکید کرد که لبنانِ آینده باید کشوری عادل و قوی باشد که به دور از بازیهای واشینگتن و تلآویو، بر پایه شراکت ملی و همزیستی مسالمتآمیز مسلمانان و مسیحیان بنا شود.
در نهایت، این پیام مفتی قبلان نشاندهنده یک چرخش گفتمانی در سیاست داخلی لبنان است؛ گذار از تقابل به سمت «شراکت ملی فراگیر» تحت تاثیر پیروزیهای منطقهای. وی تاکید دارد که تاریخ جدید لبنان از جبهههای سیادی آن آغاز شده است و دولت آینده باید منعکسکننده این وزن جدید باشد تا بتواند ضمن عبور از چالشهای پیشرو، حاکمیتی برخاسته از اراده ملی و به دور از دیکتههای خارجی را مستقر کند.
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