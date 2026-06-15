به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بلافاصله پس از انتشار خبر تفاهم اولیه ایران و آمریکا، موجی از انتقادات تند در سطوح مختلف جامعه و سیاست‌مداران اسرائیلی علیه دولت نتانیاهو به راه افتاد.

روزنامه «معاریو» در تحلیل صریحی نوشت که ایران بار دیگر ثابت کرد «طرف قدرتمندتر در زمین بازی است» و اکنون این تهران است که تعیین می‌کند در منطقه چه رخ خواهد داد. این روزنامه با ابراز سرخوردگی از وضعیت پیش‌آمده، سیاست‌مداران اسرائیل را به «کیسه بوکس» برای ایران و دونالد ترامپ تشبیه کرد که در درک تحولات کاخ سفید ناتوان بوده‌اند.

گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که اسرائیل نه تنها تأثیرگذاری خود بر روند مذاکرات واشینگتن-تهران را از دست داده، بلکه به تعبیر معاریو، به «عضوی منبوذ» تبدیل شده است که کسی برای آن ارزشی قائل نیست. در همین راستا، «کانال ۱۲» اسرائیل این توافق را یک «فاجعه استراتژیک» توصیف کرد و نسبت به سکوت طولانی‌مدت نتانیاهو در قبال این رخداد واکنش نشان داد.

مقامات ارشد امنیتی اسرائیل نیز در گفتگوهای پشت پرده، این تفاهم را «شوکه‌کننده» خوانده‌اند. «گادی آیزنکوت»، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل، با لحنی هشدارآمیز از «فشلی ذلت‌بار» سخن گفت و تأکید کرد که میان وعده‌های «پیروزی مطلق» که دولت نتانیاهو به مردم می‌داد و واقعیت تلخ امروز، فاصله بسیار زیاد، عمیق و غیرقابل‌پر کردن وجود دارد. وی تلویحاً دولت کنونی را به ناکارآمدی متهم کرد.

در نهایت، فضای کنونی در تل‌آویو متأثر از این باور است که اسرائیل در بازی کلان منطقه‌ای کنار گذاشته شده است. رسانه‌های اسرائیلی با لحنی کنایه‌آمیز از نتانیاهو خواسته‌اند برای خدمت به منافع اسرائیل، از قدرت کناره‌گیری کند تا شاید «ویرانی‌های به‌جا مانده» از دوران حکمرانی‌اش قابل ترمیم باشد؛ توصیه‌ای که نشان‌دهنده عمق شکاف و بحران مشروعیتی است که دولت فعلی اسرائیل اکنون با آن دست‌وپنج نرم می‌کند.

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