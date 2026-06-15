به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با صدور پیامی، درگذشت مرحوم دکتر بهروز رضوی، هنرمند متعهد و گوینده توانای کشور را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: درگذشت هنرمند متعهد و گوینده توانا، مرحوم فقید دکتر بهروز رضوی که با صدای گرم و ملکوتی خود آیات نورانی قرآن کریم و مفاهیم بلند عاشورایی را بر جان مخاطبان نقش می‌زد، موجب تألم و تأسف عمیق شد.

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در ادامه این پیام تأکید کرده است: آن مرحوم با صدای ماندگار خود، ترجمان آیات الهی را به گوش جان شنوندگان می‌رساند و روایتگر لحظات ناب عرض ارادت به ساحت ائمه اطهار(ع) در شماری از مستندهای تولید شده این مجموعه بود.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: مرحوم رضوی که سال‌ها با هنر و تعهد خود در مسیر ترویج معارف دینی و فرهنگ اهل‌بیت(ع) گام برداشت، اکنون میهمان و متنعم در جوار مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

این پیام می‌افزاید: بی‌تردید صدای ماندگار این هنرمند فقید، بخشی از پرونده نورانی اعمال او و شفیعی برای همراهی با کاروان اباعبدالله الحسین(ع) در روز قیامت خواهد بود.

این پیام می‌افزاید: بی‌تردید صدای ماندگار این هنرمند فقید، بخشی از پرونده نورانی اعمال او و شفیعی برای همراهی با کاروان اباعبدالله الحسین(ع) در روز قیامت خواهد بود. برای خانواده محترم آن مرحوم فقید و جامعه هنری، صبر و اجر جزیل از درگاه حضرت منان مسئلت داریم. راهش پر رهرو باد.

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