امضای توافقنامه انتقال زندانیان میان نیجریه و اتیوپی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیجریه و اتیوپی اخیراً در آدیس آبابا توافقنامهای برای انتقال افراد محکوم شده امضا کردند که به شهروندان دو کشور که محکومیتهای خود را در زندان کشور دیگر میگذرانند، اجازه میدهد برای اتمام دوران محکومیت خود به کشورشان منتقل شوند.
بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه نیجریه اعلام کرد که این توافق از سوی لطیف فاغبمی، وزیر دادگستری نیجریه، و هانا آرایا سیلاسی، وزیر دادگستری اتیوپی، امضا شده است. این بیانیه توضیح داد که دو کشور توافق کردهاند اجرای این توافق دوجانبه را طبق قوانین کشورهای خود و تعهدات بینالمللیشان بلافاصله آغاز کنند.
بر اساس این بیانیه، انتظار میرود بیش از ۱۰۰ شهروند نیجریهای از جمله ۴ زن که محکومیتهای خود را در زندانهای اتیوپی میگذرانند، از این توافق بهرهمند شوند. این بیانیه افزود که ۴ زندانی نیجریهای در طول دوره مذاکرات و فرآیندهای تأیید قضایی که پیش از امضای توافق انجام شد، جان باختند.
مراسم امضای این توافق زیر نظر وزیر خارجه نیجریه و وزیر خارجه اتیوپی، برگزار شد. وزیر خارجه نیجریه این توافق را «دستاورد بزرگ دیپلماتیک مبتنی بر انسانیت، عدالت و همکاری بینالمللی» توصیف کرد.
وزیر خارجه نیجریه گفت: چارچوب حقوقی جدید به زندانیان محکوم از شهروندان دو کشور اجازه میدهد با رعایت شروط توافقشده و قوانین جاری، برای اتمام دوران محکومیت خود به کشورهایشان منتقل شوند. وی افزود: «ما نمیتوانیم جانهای گرانبهای بیشتری را از دست بدهیم. ما مصمم هستیم بازماندگان را بازگردانیم.»
بیشتر شهروندان نیجریهای بازداشت شده در اتیوپی دوران محکومیت خود را در زندان کالیتی در آدیس آبابا میگذرانند. گروههای حقوق بشری از سال ۲۰۱۹ گزارش دادهاند که زندانیان در این زندان با ازدحام، گرسنگی، کمبود مراقبتهای پزشکی و مجازاتهای بدنی مواجه هستند.
گروههای مدافع حقوق زندانیان میگویند بسیاری از شهروندان نیجریهای بازداشت شده در زندان کالیتی، مسافرانی هستند که از فرودگاه بینالمللی آدیس آبابا، یکی از شلوغترین فرودگاههای آفریقا، عبور میکردهاند و به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدهاند. این گروهها ادعا میکنند برخی از آنها بدون اطلاع خود مواد مخدر حمل میکردهاند.
در مورد نیجریه، یک تحقیق مستقل ۱۸ ماهه که نتایج آن توسط وزارت کشور در سمینار منطقهای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در اواخر مارس ۲۰۲۶ در ابوجا ارائه شد، نشان داد که مراکز بازداشت نیجریه «به نوعی انبار انسان تبدیل شدهاند». این تحقیق اشاره کرد که در برخی موارد، تراکم جمعیت بیش از ۵۰۰ درصد ظرفیت بوده است و بیش از ۷۰ درصد زندانیان در انتظار محاکمه هستند. همچنین زندانیان اغلب برای تخت خواب، ملاقات خانوادگی یا حمل و نقل به دادگاه پول میپردازند.
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