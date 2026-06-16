سه پروژه بزرگ توسعه عتبات در اولویت امسال قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید نامجو با دعوت از دوستداران اهل بیت برای مشارکت در فیض توسعه حرمهای مطهر در ایام مام محرم، گفت: طرح توسعه زیر سطحی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام در کاظمین مزین بنام صحن امام محمدباقر(ع)، تکمیل بخش زیارتی صحن حضرت زینب(س) در کربلای معلا و مقاومسازی حرم مطهر امامین عسکرین علیهم السلام در سامراء را سه طرح اولویتدار ستاد در سالجاری است.
وی از اتمام ساخت سازه بتنی صحن امام محمد باقر(ع) در کاظمین خبر داد و گفت: طرح توسعه زیر سطحی حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام مزین بنام صحن امام محمد باقر(ع) بزودی وارد مرحله معماری شامل نازککاریها و تزئینات خواهد شد.
وی افزود: صحن امام محمدباقر (ع) در ضلع شمالی حرم مطهر دو امام همام (حضرت امام موسی کاظم و امام جواد علیهما السلام) با بیش از ۵ هزارمترمربع مساحت و در عمق ۷ متری زیر همکف در حال احداث است.
به گفته قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، این طرح از طریق سردر جنوبی معروف به سردر اتابکی به مسجد تاریخی صفوی و سپس به گنبدخانه حرم مطهر امامین جوادین علیهما السلام متصل میشود.
وی درباره پیشرفت دیگر طرحهای عمرانی در عتبات گفت: بخش زیارتی فاز نخست طرح توسعه حرم امام حسین(ع) مزین بنام صحن حضرت زینب(س) نیز با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است که امیدواریم پاییز امسال به بهرهبرداری برسد.
وی مقاوم سازی حرم مطهر امامین عسکرین (ع) در سامراء را دیگر پروژه مهم درحال اجرای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات اعلام کرد و گفت: دو مرحله تخریب و انفجار حرم مطهر توسط عناصر تکفیری آسیبهایی به سازه اصلی حرم وارد کرده بود که لازم بود پایه و سازه اصلی حرم با دانش فنی بالا و فناوریهای روز مقاوم سازی شود.
وی افزود: گروه نخبهای متشکل از مهندسان و دانشمندان ایرانی که پیشتر، طرح مقاوم سازی و لاغرسازی ستونهای اطراف ضریح مطهر سیدالشهدا (ع) را با موفقیت اجرا کرده بودند، اکنون مشغول اجرای طرح مقاوم سازی حرم امامین عسکریین علیهم السلام هستند.
وی افزود: این طرح شامل فازها و بخشهای متعدد مثل شمع گذاری، لاغرسازی دیوارها، میلگردگذاری و بتن ریزی، اجرای ستون و سبک سازی بام، تقویت بتنی دیوارها و... است که پیش بینی میشود اواخر سال ۱۴۰۶ به اتمام برسد.
* روشهای مشارکت در نذر توسعه عتبات
نامجو با بیان اینکه نذر برای توسعه حرمهای مطهر یک باقیات الصالحات ماندگار و فرصت معنوی ارزشمند است گفت: روشهای مختلف و آسانی پیش روی دوستداران اهل بیت علیهم اسلام برای مشارکت در این فیض معنوی قرار دارد که ازجمله راحتترین روشها، شمارهگیری کد دستوری ستاره۷۲ مربع است.
وی افزود: روش مطمئن دیگر مراجعه به تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات و بخش اهداء نذورات به نشانی https://atabat.org/fa/onlinepayment/form است.
وی با اشاره به برنامهریزیها برای تشییع قائد شهید امت گفت: از آنجا که رهبر شهید امت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امکان تشرف به بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام را نیافتند و همواره آرزوی زیارت عتبات را داشتند، پویش «هدیهای برای رهبر شهیدم» در قالب نذر کاشی برای تکمیل طرح توسعه حرم امام حسین(ع)در حال اجراست.
قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: در این طرح، به نیت تکریم مجاهدتها و ارادت آن رهبر شهید به حضرت سیدالشهدا علیهالسلام، کاشیهای در حال تولید برای طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) مزین بنام صحن حضرت زینب (س) به نیت قائد شهید تولید و نام مبارک ایشان در پشت کاشیها به یادگار ثبت و ماندگار خواهد شد.
نامجو تصریح کرد: البته هموطنان عزیز میتوانند افزون بر رهبر شهید، به نیت سایر شهدا یا عزیزان درگذشته و حتی بنام خود و اعضای خانواده در پویش کاشی حرم شرکت کنند.به این منظور هموطنان میتوانند با مراجعه به بخش پویش کاشی حرم در تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات به نشانی Https://atabat.org/fa/forms/۸۰ و پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در این اقدام ماندگار مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ را با اتفاقات مهمی شروع کردیم که راس همه آنها جنگ تحمیلی سوم و شهادت رهبر فرزانه انقلاب افزود: در تمامی این ایام، مواکب اربعین حسینی در سراسر کشور، همدوش مردم در میادین حضور داشتند و خدمات متنوعی از پذیرایی تا فرهنگی را به مردم مبعوث شده ارائه کردند.
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