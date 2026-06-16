اعزام ۱۵۰۰ مبلغ اصفهانی در ماه محرم به سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین صادق امینی در گفت‌وگویی اظهار داشت: اعزام‌های مناسبتی کوتاه‌مدت، از ۱۰ روز تا یک ماه، می‌تواند به‌عنوان یک نظام رشد برای مبلغ و جامعه عمل کند؛ چراکه این رویکرد ضمن تقویت هویت و نقش تبلیغی مبلغان، زمینه تربیت دینی و ارتقای معرفت مخاطبان را نیز فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تبلیغی افزود: مبلغان در فرصت‌های مختلف از جمله منبر و سخنرانی، تبلیغ چهره‌به‌چهره، مشاوره و پاسخگویی به مسائل دینی، فعالیت در فضای مجازی و برگزاری نشست‌های تخصصی، ضمن ایفای رسالت تبلیغی خود، فرصت ارزیابی و ارتقای توانمندی‌های علمی و مهارتی خویش را نیز به دست می‌آورند.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به برنامه‌های اداره اعزام عمومی تصریح کرد: جذب کیفی مبلغان و طراحی فرآیندهای رشد و تعالی آنان در دستور کار قرار دارد تا افراد از زمان پذیرش در مسیر توسعه علمی، مهارتی و تبلیغی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه اعزام‌ها به‌صورت فردی و گروهی و در دو سطح عمومی و تخصصی انجام شده است، گفت: مبلغان در مناطق تبلیغی خود مستقر شده‌اند و به مدت ۱۲ روز در قالب برنامه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و دینی به فعالیت خواهند پرداخت.

حجت الاسلام امینی در پایان با اشاره به انجام نیازسنجی تبلیغی خاطرنشان کرد: بر اساس این سازوکار، اعزام مبلغان و گروه‌های تبلیغی متناسب با ظرفیت‌ها، نیازها و اقتضائات مناطق مختلف و همچنین بر پایه تخصص و توانمندی آنان برنامه‌ریزی می‌شود تا بیشترین اثربخشی و بهره‌وری در فعالیت‌های تبلیغی حاصل شود.

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