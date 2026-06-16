بیانیه شورای عالی علمای امامیه افغانستان در آستانه ماه محرم و صفر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین جعفری قندوزی، رئیس شورای عالی علمای امامیه افغانستان با صدور بیانیه‌ای، فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم و صفر و سالروز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش را تسلیت گفت.

در این بیانیه که روز دوشنبه ۲۸ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ منتشر شد، آمده است: «فرارسیدن ماه محرم و صفر، سالروز شهادت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران غیورش بر تمامی آزادی‌خواهان جهان تسلیت باد.»

این شورا با اشاره به قیام عاشورا، آن را «نقش‌آفرینی قهرمانانه و حماسه‌ساز پرافتخار امام امت» خوانده و تأکید کرده که امام حسین (ع) با درک شرایط پیچیده عصر خویش، برای حفظ و اصلاح دین اسلام قیام کرد و با خون خود، درس آزادی و آزادگی را برای پیروان راستین اسلام به یادگار گذاشت.

در بخش دیگری از بیانیه تصریح شده که آن امام همام تمام هستی‌اش را در راه اصلاح و بقا دین فدا کرد، همانطور که فرمود: «إن کانَ دین مُحَمَّد لَمْ یَستَقِم الَّا بِقَتلی فَیاسُیُوف خُذینی»

شورای عالی علمای امامیه افغانستان ضمن تسلیت این ایام به حضرت ولی‌عصر (عج) و همه دلسوختگان اهل‌بیت، سه درخواست مهم مطرح کرده است:

● از علماء، مداحان، هیئت امنا، سردسته‌های هیئت‌های عزاداری و تمامی دست‌اندرکاران و خادمین مکتب عاشورا که به نحوی در برپایی مراسم عزاداری‌ها ایفای نقش می‌کنند تقاضامند است در بیانات و عملکرد خویش ملتزم بر اصول دینی و اعتقادی مُسَلم و مورد اتفاق مسلمانان بوده و سعی‌شان در تبیین روش و منش آموزه‌های ناب اعتقادی و اخلاقی ائمه اطهار باشند و از بیان و ترویج مباحث و رفتارهای تفرقه برانگیز و بی اساس و دارای منبع و سند ضعیف که موجب وَهن مذهب می‌گردد اجتناب کنند.

● از عموم مردم شریف به خصوص نوجوانان و جوانان عزیز دعوت می‌گردد با حضور پرشور و حماسی خویش به شکوه و عظمت این مراسم بیفزایند و از توشه سیره و سیرت اهل‌بیت(ع) بهره‌مند گردند.

● از امارات اسلامی خواسته می‌شود، نسبت به امنیت شهروندان اهتمام ورزیده و در این رستاخیز بزرگ دینی و جهانی، نقش خویش را ایفا نموده و با خنثی نمودن دسیسه دشمنان، صحنه غرورآفرین وحدت و اخوت ملی و اسلامی را به نمایش بگذارند.

بیانیه در پایان با دعا برای هدایت و ثبات قدم امت اسلامی و دوری از شر شیاطین انسی و جنّی به پایان رسیده است.

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