اجرای پویش سراسری «اطعام و احسان حسینی» در گیلان همزمان با محرم و صفر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سید مجتبی جلالی‌پور امروز سه‌شنبه، 26 خرداد 1405 در گفت‌وگویی با بیان اینکه همانند سال‌های گذشته، همزمان با فرا رسیدن ماه‌های محرم و صفر، پویش «اطعام و احسان حسینی» در سراسر کشور و استان گیلان اجرا می‌شود، اظهار کرد: این پویش با هدف ترویج فرهنگ احسان، نیکوکاری و کمک به اقشار نیازمند در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه والای فرهنگ حسینی در جامعه اسلامی افزود: ماه محرم و صفر فرصت مناسبی برای تقویت روحیه همدلی، مواسات و دستگیری از نیازمندان است و کمیته امداد تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، زمینه مشارکت هرچه بیشتر خیران و نیکوکاران را در این امر خداپسندانه فراهم سازد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان تصریح کرد: پویش اطعام و احسان حسینی با مشارکت و بسیج حداکثری ظرفیت‌های مردمی از جمله مراکز نیکوکاری و خیریه‌ها، هیأت‌های مذهبی، مساجد و حسینیه‌ها، مواکب، گروه‌های جهادی و سایر تشکل‌های مردمی در سطح استان برگزار خواهد شد.

جلالی‌پور با تأکید بر نقش مؤثر تشکل‌های مردمی در کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند، گفت: همراهی مردم و نهادهای مردمی در اجرای این پویش‌ها، جلوه‌ای از فرهنگ اصیل اسلامی و حسینی است که هر ساله در گیلان به شکلی گسترده و اثرگذار نمود پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اجرای بخش «اطعام حسینی» در این پویش افزود: در ماه‌های محرم و صفر، غذای گرم با مشارکت خیران، هیأت‌های مذهبی و مراکز نیکوکاری تهیه و میان اقشار کم‌برخوردار و خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با بیان عملکرد سال گذشته این طرح اظهار کرد: در محرم و صفر سال گذشته، ۶۸۵ هزار و ۳۲۰ پرس غذای گرم به ارزش تقریبی ۱۲۲ میلیارد تومان تهیه و بین نیازمندان استان توزیع شد که نقش مؤثری در حمایت از خانواده‌های تحت پوشش و سایر اقشار نیازمند داشت.

وی استقبال خیران از این پویش را ارزشمند توصیف کرد و گفت: مشارکت گسترده مردم نیکوکار استان در اجرای طرح‌های حمایتی، نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و ارادت مردم گیلان به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) است.

جلالی‌پور در ادامه به اجرای طرح «احسان حسینی» اشاره کرد و افزود: این طرح با محوریت تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی برای خانواده‌های نیازمند اجرا می‌شود و تلاش می‌شود بخشی از مشکلات معیشتی این خانواده‌ها در ایام محرم و صفر کاهش یابد.

وی با بیان آمار اجرای این طرح در سال گذشته خاطرنشان کرد: در قالب طرح احسان حسینی، بیش از ۱۲ هزار و ۶۴۰ بسته معیشتی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان تهیه و میان نیازمندان استان توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با تأکید بر استمرار خدمات حمایتی این نهاد اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و توسعه مشارکت‌های خیرخواهانه، از مهم‌ترین رویکردهای کمیته امداد در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه است.

وی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت همیشگی مردم در امور خیریه و نیکوکاری گفت: همراهی مردم نیکوکار گیلان در اجرای طرح‌های حمایتی، پشتوانه ارزشمندی برای خدمت‌رسانی به نیازمندان است و امیدواریم امسال نیز شاهد مشارکت گسترده خیران در پویش اطعام و احسان حسینی باشیم.

جلالی‌پور از مردم خیر و نیکوکار استان دعوت کرد تا از طریق نرم‌افزار «صدقه من»، شماره‌گیری کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷* و یا واریز نذورات خود به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ نزد بانک ملی، در این اقدام خداپسندانه مشارکت کرده و در ثواب اطعام و حمایت از نیازمندان سهیم شوند.

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