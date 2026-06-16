نوجوان شیعه مجروح در اعتراضات هرات به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از استان هرات تأیید کردند که مرتضی کریمی نوجوان ۱۷ ساله‌ای که در اعتراضات مردمی در شهرک جبرئیل هرات زخمی شده بود، دیشب (دوشنبه ۲۵ خرداد) به جمع شهدا پیوست.

شهید مرتضی کریمی که در اعتراضات سه‌شنبه گذشته (۱۹ خرداد) مورد شلیک مستقیم نیروهای طالبان قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به هر دو پا دچار جراحت و خونریزی شدید شد.

منابع تصریح کردند وی پس از یک هفته بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان دولتی شهر هرات، به دلیل از کار افتادن ریه‌ها، به شهادت رسید.

برخی منابع هم به عدم رسیدگی مناسب کادر درمان بیمارستان دولتی هرات به مرتضی کریمی اشاره کرده و این عامل را نیز در مرگ این نوجوان شیعه اثرگذار می‌دانند.

گفتنی است، در پی دستگیری تعدادی از بانوان از سوی نیروهای طالبان به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر آنان، روز سه‌شنبه هفته گذشته تعدادی از زنان و مردان در منطقه شیعه‌نشین هرات دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند که با برخورد شدید و تیراندازی طالبان مواجه شدند. در این حادثه دو نفر شهید و چند نفر زخمی شدند. با شهادت مرتضی کریمی، شمار شهدای این حادثه به سه نفر که شامل یک کودک و یک زن می‌شود افزایش یافت.

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