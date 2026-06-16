بازخوانی زندگی ۲۱ شهید استان تهران در قاب مستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه مستند «روایت جنگ رمضان» به روایت زندگی ۲۱ شهید از شهرستانهای استان تهران با محوریت روایتهای دست اول خانوادهها و همرزمان شهدا می پردازد، این مجموعه تلاش دارد ضمن معرفی قهرمانان کمتر شناختهشده، فرهنگ ایثار، وحدت ملی و مقاومت را برای نسل جوان بازخوانی کند. این مجموعه محصول گروه تلویزیونی شاهد در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های تهران تولید شده است گروه تلویزیونی شاهد که هم اکنون سریال موفق مادران را بر روی انتن سیما دارد از اول محرم هر روز ساعت ۱۸:۳۰ با این مجموعه مستند این بار از قاب شبکه ۵(تهران) به روی انتن میرود.
حمید حسینزاده، تهیهکننده و کارگردان مجموعه مستند «روایت جنگ رمضان»، درباره ایده شکلگیری این مجموعه اظهار کرد: تدوین و آمادهسازی این اثر حدود دو هفته پیش از آغاز ماه محرم به پایان رسید و با توجه به فضای معنوی این ایام و همزمانی آن با ماه عزای سید و سالار شهیدان، تصمیم بر این شد که پخش مجموعه از ابتدای محرم آغاز شود.
وی با اشاره به تمرکز این مستند بر شهدای استان تهران افزود: با توجه به اینکه استان تهران بیشترین تعداد شهدا را در میان استانهای کشور داشته و بسیاری از شهدای شهرستانهای این استان کمتر معرفی شدهاند، ۲۱ سوژه از شش شهرستان شهرقدس، بهارستان، شهریار، ورامین، شهرری و پاکدشت انتخاب شدند.
حسینزاده با بیان اینکه این مجموعه روایتگر زندگی اقشار مختلف جامعه است، گفت: از آوین امیرکاشانی هشت ساله گرفته تا دانشآموزان، دانشجویان، کارمندان، خانهداران و سالمندان در میان سوژههای این مجموعه حضور دارند. تلاش ما این بود که روایتهای دست اول خانوادهها، دوستان، همرزمان و نزدیکان شهدا را در قالب مستندهایی با میانگین زمانی ۱۰ دقیقه در اختیار مخاطبان قرار دهیم.
وی یکی از مهمترین چالشهای تولید این مجموعه را همزمانی تصویربرداری با شرایط جنگ و تازه بودن داغ خانوادهها عنوان کرد و گفت: بسیاری از خانوادهها آسیبهای روحی سنگینی را تجربه کرده بودند و برخی از شهدا تکفرزند خانواده بودند. همین مسئله، تولید اثر را با دشواریهایی همراه میکرد، اما در نهایت تلاش کردیم گوشهای از مظلومیت مردم و جنایت دشمن را به تصویر بکشیم.
کارگردان «روایت جنگ رمضان» با تأکید بر نقش این مجموعه در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید اظهار داشت: بسیاری از سوژههای ما متعلق به نسل نوجوان و جوان هستند و همین موضوع باعث میشود مخاطبان جوان ارتباط نزدیکتری با روایتها برقرار کنند. این جنگ نشان داد که دشمن میان نظامی و غیرنظامی تفاوتی قائل نیست و مردم عادی نیز قربانی این جنایتها شدهاند.
وی ادامه داد: زاویه اصلی روایت در این مجموعه، خانوادههای شهدا و ایثارگران هستند و تلاش شده بدون نگاه شعاری و با تکیه بر روایتهای واقعی، تجربه زیسته این خانوادهها به تصویر کشیده شود.
حسینزاده درباره پرهیز از کلیشه در آثار حوزه ایثار و شهادت نیز گفت: مهمترین مسئله، انتخاب افراد واقعی و شنیدن روایتهای بیواسطه آنهاست. بسیاری از جوانانی که مقابل دوربین قرار گرفتند، بدون هیچ خطدهی، احساسات و برداشتهای خود را از این حوادث بیان کردند و همین صداقت، اثر را برای مخاطب باورپذیرتر میکند.
وی با بیان اینکه مهمترین پیام این مجموعه، وحدت و انسجام ملی است، خاطرنشان کرد: آنچه در میان تمام شخصیتهای این مستند مشترک بود، حس غرور ملی و همبستگی مردم ایران بود؛ موضوعی که به باور من در نسل جوان بیش از گذشته احیا شده است.
این مستندساز در پایان یکی از خلأهای جدی حوزه فرهنگ ایثار و شهادت را ضعف در شناسایی و پژوهش درباره سوژههای ناب دانست و تصریح کرد: بسیاری از قهرمانان و شهدای ما هنوز ناشناخته ماندهاند. هدف «روایت جنگ رمضان» تنها روایت ۲۱ شهید نبود، بلکه شناسایی سوژههایی است که ظرفیت تبدیل شدن به آثار داستانی، سریال و فیلمهای سینمایی را دارند.
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