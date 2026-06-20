خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: با فرا رسیدن ماه محرّم، فضای جامعه بار دیگر عطر حماسه، ایثار و بیداری به خود می‌گیرد. محرّم، تنها یادآور یک رویداد تلخ در برگ‌های تاریخ نیست؛ بلکه یک «خورشید بی‌غروب» و تصویری جاندار از تقابل همیشگی حق و باطل، و نبرد شرافت با دنائت است. در عصر حاضر که انسان با بحران‌های پیچیده‌ی معنایی، هجمه‌های فرهنگی و غبارآلودگی حقایق مواجه است، بازخوانی معارف عاشورا و پیوند آن با مسائل روز، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ هویت انسانی و دینی است.

تجلی ارزش‌های والای انسانی و دینی

محرّم، ماه امام حسین (ع) و ماه تبلور عالی‌ترین ارزش‌ها نظیر اخلاص، وفا، گذشت، جهاد و اهتمام به حفظ دین خداست. دنیای امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند این مفاهیم است. در روزگاری که قدرت‌های مادی با استفاده از ابزارهای نوین سعی در تضعیف مبانی اخلاقی و معنوی دارند، ایستادگی سیدالشهدا (ع) به انسان معاصر می‌آموزد که پاسداری از حقیقت و کرامت انسانی، نیازمند شجاعت و مجاهدت فداکارانه است. مکتب عاشورا نشان می‌دهد که در برابر فشارهای معارضین دین، هرگز نباید از مسیر حق عقب‌نشینی کرد.

پیوند عاطفه و معرفت؛ سپر دفاعی جامعه

یکی از درس‌های بزرگ محرّم برای جامعه‌ امروز، درک اهمیت مجالس عزاداری و ذکر مصیبت است. شاید در نگاه سطحی، این مراسم تنها یک واکنش احساسی به نظر برسد؛ اما در حقیقت، این پیوند عاطفی عمیق با اولیای الهی، پشتوانه‌ای بسیار ارزشمند و ضروری برای «پیوند فکری و عملی» است. در جوامع مدرن که غالباً دچار خشکیِ روح و انزوای عاطفی هستند، مکتب شیعه با بهره‌مندی از نعمت مجالس حسینی، جامعه‌ای منعطف، باروحیه و سرشار از عواطف پاک انسانی تربیت می‌کند. این اشک‌ها و دور هم نشستن‌ها، دل‌ها را به منبع جوشش ایمان متصل کرده و عبور از مسیر سخت حق‌طلبی را هموار می‌سازد.

رسالت روشنگری و جهاد تبیین

نگاهی دقیق به واقعه عاشورا، پرده از یک حقیقت بزرگ برمی‌دارد: اهمیت بی‌نظیر عنصر «تبلیغ» و بیدارسازی افکار عمومی. همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) در روز مباهله، عزیزترین کسان خود را برای اثبات حقانیت دین به صحنه آورد، امام حسین (ع) نیز برای روشنگری و شکستن حصار دروغ و تحریف، خانواده و عزیزان خود را به میدان آورد. این اقدام، نشان‌دهنده‌ آن است که وقتی فضای جامعه، آلوده به باطل می‌شود و عهد الهی شکسته می‌شود، روشنگری (چه با گفتار و چه با رفتار) هزینه‌بر اما حیاتی است. امروز نیز در برابر امواج رسانه‌ای که به دنبال وارونه جلوه دادن حقایق هستند، وظیفه‌ی هر فردِ آگاه، تبیین حقیقت و دفاع از مظلوم با الگوگیری از حرکت عاشورایی است.

پیروزی همیشگی در سایه توکل

یکی از مهم‌ترین پیام‌های کاربردی محرّم برای رویارویی با چالش‌های امروز، تقویت روحیه اتکا به خداوند متعال است. ملتی که محرّم را درک کرده باشد، روح حماسه، نترسیدن از دشمن و توکل به خدا را در خود نهادینه کرده است. این یک سنت الهی است که جامعه‌ی مجهز به ابزار مجاهدت و متکی بر قدرت لایزال الهی، هرگز در برابر بن‌بست‌های ظاهری و هیمنه‌ی پوشالی قدرت‌های مادی مغلوب نخواهد شد. منطق محرّم، منطق پیروزی خون بر شمشیر و غلبه‌ی اراده‌های ایمانی بر تجهیزات مادی است.

محرم، آغازگر سالی است که باید با تعبد بیشتر و آمادگی برای ورود به میدان‌های حساس زندگی همراه باشد. پیام عاشورا برای انسان گرفتار در چالش‌های امروز، پیامی از جنس امید، ایستادگی و احیای ارزش‌های فراموش‌شده است. با بهره‌گیری صحیح از این نعمت بزرگ الهی، می‌توان روح توکل و فداکاری را در جامعه زنده نگه داشت و در مسیر اعتلای حقیقت و بیداری وجدان‌های خفته گام برداشت؛ بنابراین، ماه محرّم و ایام عزاداری سیدالشهدا (ع)، نعمتی بی‌بدیل و فرصتی استثنایی برای بازسازی روحی و فکری است. با بهره‌گیری از معارف حسینی و علوی، می‌توانیم خود را برای ورود به میدان‌های حساس زندگی مجهز کرده و گره‌های فردی و اجتماعی را با تأسی به این خورشید بی‌غروب باز کنیم.