مردم ایران با بصیرت پس از شهادت قائد امت به مسیر خود ادامه دادند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین عادل حاجی پور در دومین شب از مراسم عزاداری دهه اول محرم که در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سید الشهدا(ع) اظهار کرد: ظرفیت ماه محرم بهترین فرصت برای قیام و حرمت انسان به پیوستن به اصحاب حسین(ع) است.

وی ماه محرم را ماه خود سازی دانست و گفت: ماه عاشقان و دلدادگان حسین ماه پیوند اندیشه رفتار زمینی با رفتار عرشی حسین است، ماه ظهور لا اله الا الله است ماه تحلیل خداوند است باید از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.

مدیر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس تصریح کرد: باید از حسین(ع) سخن، از کربلای او و باید از لغت نامه عاشورای حسینی سخت گفت، اینکه بیان می کنند کل یوم عاشورا حقیقتی در دل عاشورا است که معنای متفاوتی در عصر ما پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه حسین(ع) جغرافیای زمین را با کربلایی خود دگرگون کرده است داستان حسین عشق را زمین گیر کرده است، عنوان کرد: باید زندگی خود را با حسین(ع) تطبیق دهیم، در ماجرای عاشورای سید الشهدا نیاز است تابلوی عاشورا را از ظاهر به باطن عاشورا سفر کند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی پور ظاهر عاشورا را پر از مظلومیت دانست و یادآور شد: باید از زیبایی های عاشورا به ظاهر پنهانی آن سفر کنیم باطن آن نیاز به تحلیل عمیق دارد که بهترین مسیر وجود امام معصوم است، زین العابدین(ع) در زیارت عاشورا بهترین جلوه های کربلا را روایت کرده است.

وی گفت: در فاصله بین رحلت پیامبر(ص) و کربلا حدود ۵۰ سال می گذرد، چطور شد که در این دوران امت عصر پیامبر(ص) به چنین عقب گردی رفتند و فرزند پیامبر(ص) را سر بریدند و سر را بر نیزه زدند و زن و بچه حضرت را به اسرات بردند چطور این موارد ممکن است؟ کربلا یک حادثه غیر مترقبه نبود.

مدیر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فارس بیان کرد: درس بصیرت این است که انسان در میانه امتحانات بزرگ به یک راهنمایی تجهیز شود که راه را گم نکند، تعبیر امام سید مجتبی خامنه ای تعبیر دقیقی بود که فرمود وقتی این امت امام خود را از دست داد خداوند یک ملتی را به نام ملت ایران مبعوث کرد که خودش رهبری کند و فاصله کوتاه شهادت رهبر عزیز مردم جامعه را رهبری کردند، جامعه به هم ریخته نبود و دچار تردید نبود تا مسیر خود را نشناسد در اوج مصیبت تلخ بصیرت نگذاشت تا راه را گم کند.