راه اندازی پویش نذر طلا در فارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، علیرضا صحراییان در نشست خبری با اصحاب رسانه که در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد. موضوع مجمع عالی خیرین امین ولایت از سال ها پیش دغدغه ما بود، علت آن آغاز پروژه هایی مانند دارالشفا در ضلع شمالی با ظرفیتی بالغ بر 6 هزار متر مربع یا پروژه ساماندهی صحن محمدی بود، برای ساماندهی پروژه های داخل و بیرون حرم مطهر نیازمند این بودیم که از ظرفیت های خیرین و مردمی استفاده کنیم به همین دلیل مجمع عالی خیرین امین ولایت نیز تاسیس شد، این مجمع یک هیئت امنا دارد که از جمله آن نماینده ولی فقیه در فارس، تولیت حرم مطهر، آیت الله حدائق و تعدادی از بزرگان دیگر عضو هستند، پس از برگزاری نخستین دوره از آن انتخاباتی برگزار شد که هیئت مدیره نیز انتخاب شد، آقای شاهرخ صبوری نیز مدیرعامل این مجموعه هستند، در همین مدت کوتاه خیرین نیز کمک های قابل توجهی به پروژه های عمرانی کردند.

وی اضافه کرد: ستاد پشتیبانی امین ولایت در جنگ رمضان نیز تشکیل شد که 8 کمیته اصلی از جمله امور مساجد، اجرایی، هماهنگی، مواسات، رسانه و غیره دارد، می توانیم بگوییم در تمام ایام جنگ رمضان حتی روز عید نوروز و روز تعطیل نیز این کمیته تعطیل نشد چراکه شاهد کمک های بیش نظیر مردمی بودیم.

معاون توسعه و مدیریت منابع حرم شاهچراغ(ع) عنوان کرد: ستاد خیرین نقش بسزایی برای کمک به رزمندگان داشته است، امروز نیز به برکت ایام محرم و به یاد حضرت علی اصغر(ع) مجمع جهانی حضرت علی اصغر مانند هر سال همایشی برگزار می کنند که در این راستا پوشش نظر طلا نیز راه اندازی شده است.