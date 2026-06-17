به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - این مراسم معنوی در فضایی آکنده از شور و شعور حسینی و با حضور گسترده عاشقان اهلبیت عصمت و طهارت(ع) برگزار شد و شرکتکنندگان با برپایی آیینهای عزاداری، یاد و خاطره نهضت عاشورا و شهدای کربلا را گرامی داشتند.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر نظری منفرد، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم، به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن تبیین جایگاه و منزلت حضرت مسلم بن عقیل(ع)، ایشان را از شخصیتهای ممتاز و مورد اعتماد امام حسین(ع) معرفی کرد.
وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره خاندان عقیل، اظهار داشت: رسول خدا(ص) در حدیثی خطاب به امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودند که عقیل را به دو جهت دوست میدارند؛ نخست به سبب خویشاوندی و دوم به دلیل محبت ویژهای که ابوطالب نسبت به او داشت. پیامبر اکرم(ص) همچنین از شهادت فرزند عقیل در راه یاری فرزندشان امام حسین(ع) خبر داده و فرمودهاند که فرشتگان الهی بر او درود میفرستند.
این استاد حوزه علمیه در ادامه با تشریح ویژگیهای شخصیتی حضرت مسلم بن عقیل(ع)، خاطرنشان کرد: مسلم بن عقیل از چنان جایگاه والایی نزد امام حسین(ع) برخوردار بود که آن حضرت در نامههای خود از وی با عنوان «برادر» یاد کردهاند. این شخصیت بزرگوار با درایت، شجاعت و مدیریت مثالزدنی خود در برابر دشمن ایستادگی کرد و تا آخرین لحظه بر عهد و پیمان خویش با امام زمانش وفادار ماند.
حجتالاسلام والمسلمین نظری منفرد افزود: عظمت شخصیت حضرت مسلم(ع) را میتوان از واکنش امام حسین(ع) پس از دریافت خبر شهادت ایشان دریافت؛ آنجا که سیدالشهدا(ع) با اندوه فراوان گریستند و فرمودند: «مسلم به سوی رضوان و خشنودی الهی شتافت.»
تلاوت آیاتی از قرآن کریم، قرائت زیارت عاشورا، مرثیهسرایی و نوحهخوانی مداحان اهلبیت(ع) از دیگر بخشهای این مراسم بود.
گفتنی است مراسم عزاداری دهه نخست ماه محرم در حسینیه دفتر آیتالله فاضل لنکرانی از روز سهشنبه ۲۶ خردادماه به مدت ۱۲ روز و از ساعت ۱۸ برگزار میشود. این مراسم در شهر قم، سهراه بازار، جنب پاساژ موسی بن جعفر(ع) پذیرای ارادتمندان و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد بود.
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