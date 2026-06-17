به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت آمریکا استفاده از سامانه هوش مصنوعی «گروک» را که توسط شرکت xAI متعلق به ایلان ماسک توسعه یافته، در برخی عملیات نظامی تأیید کرده است. این موضوع در یک یادداشت حقوقی مطرح شده که خبرگزاری فرانسه به آن دسترسی پیدا کرده است.
این یادداشت در اصل برای دفاع از استفاده از توربینهای گازی در یک مرکز داده بزرگ متعلق به شرکت xAI تنظیم شده بود. مرکزی که با یک شکایت زیستمحیطی روبهرو است.
در این سند، وزارت دادگستری آمریکا استدلال کرده که این شکایت میتواند امنیت ملی، اقتصادی و انرژی ایالات متحده آمریکا را به خطر بیندازد. زیرا ممکن است تأمین برق سامانههای هوش مصنوعی مورد استفاده در عملیات نظامی را مختل کند.
«گروک» در پروژه نظامی «ماون»
برای پشتیبانی از این ادعا، دادستانهای فدرال به اظهارات «کامرون استنلی» رئیس بخش هوش مصنوعی وزارت دفاع آمریکا، استناد کردهاند.
استنلی در شهادت رسمی خود اعلام کرده که «گروک» هماکنون در پروژه «ماون» (Maven) مورد استفاده قرار میگیرد. برنامهای مبتنی بر هوش مصنوعی که ارتش آمریکا از آن برای تحلیل اطلاعات و شناسایی اهداف استفاده میکند.
این پروژه در ابتدا از مدلهای هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک بهره میبرد، اما بعدها به سراغ گزینههای دیگری رفت.
به گفته استنلی، سامانههای هوشمند پروژه ماون در جنگ علیه ایران به نیروهای آمریکایی کمک کردند تا ظرف ۹۶ ساعت بیش از دو هزار مهمات را علیه دو هزار هدف مختلف به کار بگیرند.
او همچنین از فناوری توسعهیافته توسط شرکت ایلان ماسک تمجید کرد و آن را عامل افزایش چشمگیر کارایی عملیاتی دانست.
شکایت زیستمحیطی علیه شرکت xAI
همزمان، انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان آمریکا (NAACP) از شرکت xAI شکایت کرده است.
این سازمان حقوق مدنی مدعی است که شرکت مذکور دهها توربین گازی را بدون دریافت مجوزهای لازم راهاندازی کرده و با این کار قوانین هوای پاک آمریکا را نقض کرده است.
شاکیان میگویند این تجهیزات باعث آلودگی مناطقی شدهاند که بیشتر ساکنان آن را شهروندان سیاهپوست تشکیل میدهند.
در مقابل، شرکت xAI تأکید دارد که این توربینها موقت و قابل جابهجایی هستند و بنابراین مشمول مقررات مورد اشاره نمیشوند.
پایان همکاری با آنتروپیک و روی آوردن به رقبای جدید
بر اساس گزارش منتشرشده، دولت آمریکا در پایان فوریه گذشته همکاری خود با شرکت آنتروپیک را متوقف کرد.
دلیل این تصمیم، مخالفت این شرکت با استفاده از فناوریهایش در حملات کاملاً خودکار و همچنین برنامههای نظارت گسترده عنوان شده است.
پس از آن، وزارت دفاع آمریکا همکاری خود را با شرکتهای دیگری از جمله گوگل، OpenAI و xAI گسترش داد تا برنامههای هوش مصنوعی خود را ادامه دهد.
این روند البته با مخالفتهایی نیز همراه بوده است. در گوگل، بیش از ۶۰۰ نفر از کارکنان این شرکت خواستار توقف همکاری در پروژههای نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی شدند و نسبت به پیامدهای استفاده نظامی از این فناوری هشدار دادند.
نقش پررنگتر ایلان ماسک در حوزه دفاعی
ایلان ماسک که از چهرههای نزدیک به دونالد ترامپ به شمار میرود، در ماه فوریه شرکت xAI را با فعالیتهای گستردهتر خود در حوزه فناوری و هوافضا ادغام کرد.
افشای استفاده از «گروک» در پروژههای نظامی نشان میدهد که هوش مصنوعی توسعهیافته توسط شرکت ماسک اکنون تنها یک ابزار تجاری یا پژوهشی نیست، بلکه به بخشی از زیرساختهای فناوری مورد استفاده نهادهای دفاعی آمریکا تبدیل شده است؛ موضوعی که میتواند بحثهای تازهای درباره نقش شرکتهای فناوری در جنگهای آینده به وجود آورد.
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