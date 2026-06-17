به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اطلاعات ملی (میت) عملیاتی را علیه ساختار رسانه‌ای ولایت خراسان سازمان تروریستی داعش انجام داد.

رسانه‌های ترکیه‌ای خبر دادند که در جریان این عملیات، مسئول رسانه‌ای داعش در ترکیه به نام «احمد کازانچی» بازداشت شد.

به گفته منابع امنیتی این کشور، کازانچی از نام‌های رمز «ابو عبیده» و «ابو ابراهیم» استفاده می‌کرد و پس از دستگیری چندی قبل اوزگور آلتون، جایگزین او در منصب «مسئول رسانه‌ای داعش در ترکیه» شده بود.

در گزارش آناتولی آمده است: در نتیجه کار اطلاعاتی سازمان اطلاعات ملی، مشخص شد که کازانچی از ترکیه به منطقه افغانستان و پاکستان رفته، به این سازمان پیوسته و به طور فعال در اردوگاه‌های آنجا شرکت داشته است. مشخص شد که کازانچی با اوزگور آلتون در انتقال اعضای

سازمان از ترکیه به این منطقه همکاری داشته و پس از دستگیری آلتون، فعالیت‌های سازمانی را بر عهده گرفته است.

طبق این گزارش، کازانچی از حملات هوایی علیه عناصر داعش در پاکستان جان سالم به در برده و قصد داشته به طور غیرقانونی وارد ترکیه شود تا به فعالیت‌های سازمانی خود ادامه دهد.

گفته می‌شود که سازمان اطلاعات ملی ترکیه، کازانچی را طی عملیاتی که در منطقه مرزی انجام شد، دستگیر کرد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸