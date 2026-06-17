به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت مرکزی رؤیت هلال حکومت طالبان، روز چهارشنبه (۲۷ جوزا/خرداد) را نخستین روز محرم‌الحرام در افغانستان اعلام کرد.

این هیئت روز سه‌شنبه(۲۶ خرداد) اعلام کرده که شامگاه دوشنبه در هیچ استان افغانستان هلال ماه محرم‌الحرام دیده نشده و کسی هم به محاکم شرعی شهادت به رؤیت هلال نداده است.

این در حالی است که اکثر کشورها از جمله ایران روز سه‌شنبه را اول محرم اعلام کرده‌اند. همچنین در سال‌های گذشته حاکمیت طالبان و در بیست سال جمهوریت، حکومت افغانستان در اعلام رسمی محرم‌الحرام دخالتی نداشت و زمان برپایی مراسم مذهبی محرم به شیعیان واگذار شده بود.

در همین حال، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدآصف مصباح، رییس مساجد و حسینیه‌های وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان نیز گفته است که تصمیم حکومت در اعلام روز چهارشنبه به عنوان اول محرم بهتر خواهد بود.

آقای مصباح در پیامی‌که به علما و مبلغین ارسال کرده، افزوده است: «پس خوب است اول محرم روز چهارشنبه اعلان شود، عاشورا روز جمعه می‌شود، فیصله شورای علما هم همین بود که مطابق اعلان امارت اسلامی(حکومت طالبان) اول محرم اعلان شود.»

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