به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدامین توکلیزاده با اشاره به آمادگی کامل شهرداری تهران برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: تمامی بخشها با هماهنگی کامل در حال فعالیت هستند تا خدمات مناسبی به زائرانی که از سراسر کشور به تهران وارد میشوند، ارائه شود.
وی سپس افزود: بیش از یکصد موکب در حال خدمترسانی به زائران هستند. در این مواکب انواع خدمات پذیرایی شامل توزیع آب، شربت، مواد غذایی و سایر خدمات مردمی ارائه میشود.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: زائرشهرها، مساجد، حسینیهها و اسکانهای مردمی برای پذیرش زائران آماده شدهاند. همچنین در قالب پویش «هر خانه یک موکب»، نزدیک به پنج هزار خانواده برای میزبانی و خدمترسانی اعلام آمادگی کرده و ثبتنام نمودهاند. متناسب با امکانات هر مسجد، خدمات اسکان، پذیرایی یا هر دو به زائران ارائه خواهد شد.
توکلیزاده از مشارکت گسترده حوزههای علمیه نیز خبر داد و اظهار داشت: ۱۲۵ حوزه علمیه در این مراسم فعال هستند و علاوه بر اسکان، خدمات پذیرایی را نیز به زائران ارائه میکنند. برپایی نمازهای جماعت بر عهده ستاد شهید آرمان است و بیش از دو هزار طلبه در زائرشهرها، مدارس، مسیرهای تردد و سایر نقاط مناسب مستقر خواهند شد تا این فریضه الهی به بهترین شکل برگزار شود.
وی به برنامههای فرهنگی اشاره کرد و گفت: جشنواره سرود در روزهای شنبه و یکشنبه در هشت میدان اصلی مسیر تشییع برگزار میشود و روز دوشنبه نیز همزمان با مراسم تشییع، این برنامهها در میدان انقلاب اسلامی و میدان ولیعصر(عج) ادامه خواهد یافت. همچنین در مساجد و حوزههای علمیه، برنامههایی همچون مهدهای قرآنی، پاسخگویی به سؤالات شرعی، مشاورههای دینی و فرهنگی و سایر خدمات فرهنگی برای زائران پیشبینی شده است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برپایی نمایشگاهی بزرگ با محوریت معرفی ابعاد شخصیتی، فکری و بصیرتی رهبر شهید خبر داد و تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای مردمی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با همراهی نهادهای مختلف برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و ارائه خدمات شایسته به زائران بسیج شدهاند.
توکلیزاده در پایان افزود: همزمان با ورود زائران، ستادهای محلات با محوریت مساجد و مشارکت گروههای مردمی، خدمات اسکان، پذیرایی، فرهنگی و پشتیبانی را آغاز کردهاند. به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت شهروندان، سامانه مشارکتهای مردمی راهاندازی شده تا علاقهمندان بتوانند در بخشهای مختلف از جمله اسکان، پذیرایی، خادمی، امور فرهنگی، پشتیبانی، حملونقل و راهنمایی زائران ثبتنام کنند. ستادهای محلات از شهروندان دعوت کردهاند با حضور در این سامانه، در میزبانی شایسته از زائران سهیم شوند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما