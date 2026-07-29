به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی معاریو در یادداشتی به قلم «ران ادلیست»، تحلیلگر سیاسی خود، سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن و دیدار او با دونالد ترامپ را بینتیجه ارزیابی کرد. این تحلیلگر با توصیف این دیدار بهعنوان ملاقات «دو بازنده» نوشت که اگرچه به ظاهر محور گفتوگوها ایران است، اما در عمل هر دو طرف بیش از آنکه راهکاری ارائه دهند، افکار عمومی کشورهای خود را دچار سردرگمی میکنند.
معاریو با اشاره به اختلاف رویکرد ترامپ و نتانیاهو در قبال ایران، نوشت در حالی که جریان حاکم در رژیم صهیونیستی بر گزینه نظامی تأکید دارد، ترامپ و اطرافیانش همچنان مذاکره با ایران، حزبالله و حماس را راهکار مطلوب میدانند.
این روزنامه همچنین مدعی شد که نتانیاهو دیگر مانند گذشته بر تصمیمات کاخ سفید تأثیرگذار نیست و آینده تحولات بیش از هر چیز به تصمیمات واشنگتن وابسته خواهد بود.
این تحلیلگر در ادامه با انتقاد تند از رئیسجمهور آمریکا، ترامپ را سیاستمداری در حال افول توصیف کرد و به حاشیههای اخیر وی، از جمله مراسم سالانه خبرنگاران کاخ سفید و پرونده مربوط به «جفری اپستین»، اشاره کرد.
به نوشته معاریو، این مسائل جایگاه سیاسی ترامپ را بیش از گذشته تضعیف کرده و بر ابهام درباره آینده سیاسی او افزوده است.
معاریو در پایان تأکید کرد که دیدار اخیر نتانیاهو و ترامپ تغییری در معادلات منطقهای ایجاد نخواهد کرد و تنها در صورتی که ترامپ احساس کند شکست در پرونده ایران به زیان موقعیت داخلی او تمام میشود، ممکن است دست نتانیاهو را برای اقدامات بیشتر باز بگذارد.
این روزنامه در جمعبندی خود نوشت هر دو سیاستمدار در مسیر افول قرار دارند و این سفر دستاورد ملموسی برای تلآویو به همراه نخواهد داشت.
..........
پایان پیام
نظر شما